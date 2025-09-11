El fin de semana vuelve la Liga 1 en la mitad del Torneo Clausura 2025. Sporting Cristal visitará a Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y, desde el club, se mantienen firmes en el objetivo principal: el campeonato nacional. Julio César Uribe, director general de fútbol, habló sobre las novedades en el equipo y también puntualizó en el caso de Cristian Benavente, refuerzo celeste para este último tramo de la temporada, pero que aún no cuenta participación.

En conversación con L1 MAX, Uribe habló sobre el presente del ‘Chaval’: “Está adaptándose a un ritmo, a un concepto y forma de juego. Cuando sea requerido no tengo dudas que lo va a hacer. Es muy buena persona y buen profesional. Tiene todas las cualidades y su momento va a llegar. Cada uno construye con productividad su momento. Queremos ayudarlos a todos a que sean felices porque eso es la premisa de la institución”.

Julio César también aclaró que Paulo Autuori -DT de la institución- sí cuenta con él en la plantilla: “Si se incorporó es porque se sabe que va a ser útil. En un campeonato hay muchos imprevistos y se tiene que tener plan A, B y C para que el equipo sostenga su productividad y la búsqueda del objetivo institucional. Todos son importantes y cada uno tendrá su momento”.

Sporting Cristal marcha en el segundo lugar del Torneo Clausura, a solo un punto del líder Universitario de Deportes. Los celestes no arrancaron con buenos números en el Apertura, pero el presente torneo refleja otra mirada. En ese sentido, Uribe dejó claro cuál es objetivo de la institución.

“No creo que tenga que expresar cómo estamos y en qué lugar. Estamos trabajando con un criterio de unidad, donde todos son importantes y consensuamos de una manera poco vista. Los muchachos están haciendo el trabajo porque tienen un gran técnico y comando, rodeándose de gente de bien. Somos 18 equipos que queremos lo mismo. Queremos terminar primeros y vamos camino a eso”, contó.

Por último, habló de la situación de Miguel Araujo, quien sufrió una dura lesión en la muñeca que lo alejó por tres partidos. Esta situación se dio en los últimos minutos del Alianza Lima vs. Sporting Cristal en Matute cuando ‘La Fiera’ se lanzó para despejar una pelota en su propia área.

“Lo de Miguel fue un gran acierto como todos los que se han incorporado. Estamos más que contentos por la respuesta en tan corto tiempo. Primero es una gran persona y segundo un gran profesional para el club. Muy pocos conocen el carácter de Miguel y si tiene que ponerse el brazo en otro lado y jugar, lo hace. Está muy comprometido”, detalló Uribe.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego del parón por la fecha FIFA de Eliminatorias, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 14 de septiembre desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

