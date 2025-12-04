Los Juegos Parasudamericanos de Valledupar 2026 significarán la segunda edición de este evento (el primero fue en Santiago de Chile en 2014) que brinda oportunidad a muchos paradeportistas en el afán de mostrar sus habilidades y colocarse ante los ojos del mundo. Perú estará presente y nuestros compatriotas comenzaron a marcar una hoja de ruta, sumado a la preparación en distintas disciplinas como es el caso de Carlos Felipa, quien hace algunos meses obtuvo un récord mundial y se perfila a ser una de las revelaciones para el próximo año.

En entrevista exclusiva con Depor, Carlos Felipa nos cuenta detalles de su planificación y cómo le ha ido en los últimos meses a nivel competitivo, incluyendo el récord de lanzamiento de 11 metros y 36 centímetros de bala. Por otro lado, reveló algunos proyectos personales y su postura sobre el apoyo al deporte peruano desde distintas autoridades, sumado a la aparición de las marcas (empresas privadas) en cuanto al valor de su desarrollo.

“Hace 2 meses estuvimos en en en la una de las últimos eventos oficiales del 2025 en el Plan Militar de Ecuador, donde me fue bastante bien. He he roto una barrera que que tenía hace mucho tiempo. Después de todos los entrenamientos y dedicación, tanta preparación. Para eso estamos los deportistas de este rendimiento, para poder mejorar y vencer esas marcas que nos aterran en el tema deportivo”, nos contó el atleta que también es parte de la marca Vivir Seguros.

¿Cuál es el reto más próximo que se viene para ti?

Los Juegos Sudamericanos Valledupar 2026 es lo que se viene. Me alegra que se haya optado por realizarlos. Es algo muy bueno para el para deporte a nivel mundial, más que todo el sudamericano. A nosotros, como deportistas, también nos llena de de alegría saber que estamos siendo incluidos en estos calendarios deportivos. Nos hemos planificado, junto a mi entrenador, llegar a los Juegos Paralímpicos Los Angeles 2028 que, Dios mediante, estamos cerca. Tenemos una marca que nos puede llevar, pero tenemos que mejorar aún para poder tener un cupo directo.

Estás muy ligado al deporte, entiendo que comenzaste en atletismo, antes de entrar al lanzamiento de bala

Mi prueba madre siempre fue el atletismo. Hasta ahora, sigue siendo el atletismo. La diferencia es que pasé del atletismo de pista, donde inicié corriendo pues en los Juegos Panamericanos de Toronto y Río 2016. También estuve en el Mundial Militar de Corea 2015, donde gané dos medallas en la militar. Después del 2016 sí cambié del atletismo de pista al ritmo de campo.

En general, ¿cómo fue toda esta inserción al deporte?

Desde pequeño he practicado artes marciales, mi papá era luchador. Él era coronel de la policía e instructor de artes marciales. Inicié la universidad del año 98 y comencé a hacer Taekwondo de manera competitiva también. Gané dos campeonatos de la FEDU en en Lima y en Huancayo. Siempre he estado en mi vida marcada el para el deporte, pero el atletismo, el para atletismo recién lo conocí después de de la discapacidad.

¿Cómo reponerte y seguir en el deporte, luego de un accidente que implicó perder una pierna en el proceso?

Uno nunca sabe, la vida es tan incierta a veces y no sabes a qué o a dónde te va a llevar. Nunca estuvo planificado, como nadie, tener una discapacidad. De pronto, alternar en un deporte diferente al tuyo. El paradeporte lo conocí por mis ganas, voluntad y determinación de querer continuar mi vida activa en el en el deporte. Sabía que era evidente que el taekwondo no iba a poder hacerlo, en ese tiempo no existía el para taekwondo (2013-2014). La disciplina o el deporte que más se adaptaba a mis características físicas y a mi biotipo era el atletismo. Inicié en la prueba de 100 metros planos y salto de longitud.

¿Quién fue la primera persona que te dio la oportunidad?

Para poder entrenar, necesitaba un entrenador y fue donde conocí a Miguel Ángel Calmet. Actualmente, él es el entrenador del Comité Paralímpico Peruano. Tanto para él, como para mí, fue algo muy muy nuevo. Estaba aprendiendo a correr con una pierna ortopédica y Miguel Calmet estaba aprendiendo a entrenar a una persona con una pierna ortopédica. Miguel ya era entrenador de atletismo, pero de deportes combinados a nivel militar. Hemos hemos podido hacer una sólida formación porque en el atletismo que me ayudó fue a asimilar rápido el lanzamiento de bala después. Decidí cambiarlo posterior a los juegos de Río de Janeiro 2016.

¿Cómo fue este cambio de paradeporte?

Calmet me ayudó a reaprender a correr y a poder conocer el atletismo competitivo, ya de una manera bastante profesional. Hoy en día entreno el lanzamiento de bala con mi entrenador Michael Echevarría, son dos de diferentes pista y campo. Me siento bastante satisfecho porque estamos alcanzando marcas y niveles de competencia bastante buenos para la edad que tengo, haciendo pues que la discapacidad en el paradeporte no tenga limitación.

En el país no es fácil dedicarse netamente al deporte, ¿cómo manejas esta rutina con tu vida personal?

Siempre he sido trabajado en el sector público, he sido funcionario en algunas municipalidades, en un ministerio. Entonces, siempre me he me he partido. Definitivamente que si es que yo me dedicara solo al deporte, quizás los resultados son diferentes, pero uno tiene una vida, tiene familia, tiene sueños. El tener hijos también era un proyecto, un sueño para mí. Ellos merecen que sí pueda esforzarme más para poder no solo darles el bienestar a ellos, sino también regalarles ese orgullo de que su papá pues está representando al país por ellos. No solo al país, al deporte. Es una rutina bastante sacrificada, disciplinada que tengo que llevar para poder tener bueno el rendimiento en el deporte y una vida familiar bastante plena.

¿Cómo sientes que es el apoyo al deportista peruano desde distintas autoridades?

En realidad, el Instituto para el Deporte hace un análisis bastante profesional. Hay un proceso en el cual todos los deportistas tenemos que pasar. En algún momento yo también he tenido que solventar mi propia competencia. En algún momento yo también he tenido que que tocar puertas a empresas privadas para poder ir a competir y tener apoyo para poder llegar a los eventos internacionales. El nivel competitivo va mejorando cuando entras a la vida del alto rendimiento. Entras a ser federado, traes medallas, cumples algunas normas, algunos criterios dentro de los manuales metodológicos del deporte para poder ser candidato a este pack que todo el mundo conoce. Existe el programa de Lima 2027, con una subvención muy agradable para los deportistas que ya tienen logros alcanzados, candidatos o favoritos para poder obtener una medalla.

Imagino que tienes contacto con nuevas generaciones que se dedican al deporte, ¿cuáles son tus principales recomendaciones?

Siempre le recomiendo a los jóvenes atletas que no solo se dediquen al deporte. El deporte en algún momento se va a acabar. Nos va a traer logros, y vamos a dejar legado, vamos a dejar ejemplo, pero no es todo en la vida. Entonces, hay que hay que organizarse bien. Uno puede trabajar, puedes entrenar, puedes tener tu familia y también puedes continuar una vida haciendo alguna maestría o perfeccionándote en nivel profesional. El día tiene 24 horas. Para mí, el día empieza 4 de la mañana. Y acaba a la hora que mi mi último pequeño se va a dormir o cuando acaba la película que veo con mis hijos en casa. Hay que hacer las cosas con cariño, con pasión, porque eso es lo que nos da la energía para poder dedicarse al 100% de todo.

Con los años y logros obtenido en el paradeporte, ¿sientes una mayor responsabilidad al momento de competir y también con los jóvenes?

Me considero uno de los líderes deportivos con más tiempo en el paradeporte. En el año 2013 no existía un Comité Paralímpico, el año 2014 no existía una Asociación Nacional Paralímpica. Entonces, cuando yo inicié el paradeporte, en el año 2014, me convertí en el primer atleta de pista que existía en el Perú. Estaba Efraín Sotacuro que hacía maratones, corría 5 o 4 km de maratones en rutas largas, pero no había no había algún atleta de 100 m planos, de salto largo con una amputación. Eso me da mucha responsabilidad para poder recomendar aconsejar, servir como un agente de inspiración y de ejemplo para que los nuevos deportistas también sepan que las cosas no vienen así. Uno tiene que esforzarse, tiene que dedicarse, meterle pasión a todo lo que haces para poder alcanzar y tener esos logros y reconocimiento. Me llevo muy bien con los con los más jóvenes, tratar de conversar con ellos, aconsejándolos siempre.

¿Cuáles son los próximos retos a mediano y largo plazo para ti?

En verdad, tenemos un calendario deportivo bastante bastante bueno este 2025. Gracias a Dios, yo también formo parte del programa Lima 2027 y ya estamos planeando con unas competencias dentro del Calendario Paralímpico Internacional en México, Colombia. Tenemos que definir a cuál ir. Hay algunas que son en Europa, hay algunas que son en Oceanía, entonces tenemos que ver cómo va cómo va a estar el chanchito para que nos alcance pues esos eventos. La principal es el Parasudamericano de Valledupar 2026. Posterior a eso para el Lima 2027 también tenemos un calendario bastante atractivo y, Dios mediante, llegar otra vez y en nuestra tierra puede ganar otra medalla. Dios mediante sea una de oro, por eso trabajando, creo que las medallas de oro no no caen del cielo, tenemos que luchar y esforzarnos para para seguir trabajando para ello.

