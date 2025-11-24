Los últimos días del deporte peruano se han visto agitados porque se reveló un gran desorden en la organización de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, evidenciando la construcción inconclusa de algunas sedes, sumado al rumbo incierto de delegaciones que llegaron a la capital para competir, pero encontraron más incertidumbre. Esta situación ha repercutido mucho más en el Instituto Peruano del Deporte (IPD), entidad criticada por la falta de organización, tras la absorción del proyecto Legado hace algunos meses. Precisamente, Carlos Zegarra (ex director ejecutivo del proyecto), mostró su postura, sugiriendo también la urgencia de cambios para no complicar lo que se viene como unos Juegos Panamericanos Lima 2027.

Con la experiencia de haber sido deportista olímpico en Judo y medallista de Juegos Panamericanos, Carlos Zegarra entiende el ritmo que se necesita para poder llegar al alto rendimiento, sumado al apoyo de distintos entes. Hoy en día es presidente de la Confederación Panamericana de Judo y vicepresidente de la Federación Internacional, pero también proyecta su visión al desarrollo de los deportistas y los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Para Zegarra, el IPD requiere de “una cirugía mayor y no de parches” para poder caer en una modernización integral: “Reestructurar es rediseñar la gobernanza, digitalizar procesos, gestionar por resultados y ordenar el uso de los recursos públicos. No se trata de arrasar con lo existente, sino de corregir el modelo. Y eso incluye valorar a muchos profesionales del IPD que llevan años trabajando bien y que deben ser parte central de la solución”.

Carlos Zegarra fue director ejecutivo de Legado. (Foto: Legado)

En las últimas horas, el IPD emitió un comunicado asegurando que ya está en planes con el Gobierno para solucionar los problemas de presupuesto y sedes. Sin embargo, la mirada del ex director de Legado va más a fondo porque el sistema “dejó demasiadas grietas”.

Entre las soluciones que sugirió es que “hay que reconocer vacíos normativos, controles débiles y procesos poco transparentes. La respuesta es técnica: trazabilidad, supervisión real, digitalización y cultura de integridad. Cuando el sistema es sólido, las malas prácticas se reducen drásticamente”.

Otro punto importante en el desarrollo de los últimos años es el empuje mediático o protocolar, pero no constante para cada deportista. “Falta planificación multianual, estabilidad presupuestal, apoyo científico y condiciones dignas de entrenamiento. Un país demuestra cuánto valora a sus atletas por el sistema que les ofrece, no solo por los homenajes”.

En esa misma línea, defendió al deportista por encima del estado. El ex judoka apuntó a la necesidad de “estabilidad, servicios médicos y científicos, junto a entrenador de alto nivel y una logística profesional”, dejando así de la incertidumbre generada por temas burocráticos o económicos.

Por último, Zegarra dejó claro que Lima 2027 requiere de un cambio en el ecosistema deportivo porque el Perú necesita iniciar el uso de “estándares olímpicos, aprender de modelos internacionales y articular a municipios, regiones, clubes, federaciones, empresas privadas, universidades”. Además, que este evento debe dejar junto a ”infraestructura útil, deporte escolar fortalecido y una economía deportiva más dinámica en todo el país".

TE PUEDE INTERESAR