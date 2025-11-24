Queda definir el equipo que ocupará el puesto de Perú 2 en la Liga 1 2025, donde Cusco FC clasificó directo a la final de los play-offs luego de su victoria por 2-1 sobre Sport Huancayo, dejando a Alianza Lima y Sporting Cristal como la llave de semifinales. Uno de ellos será el rival del cuadro ‘dorado’, que celebró la victoria ante el ‘Rojo Matador’, pero también lamentó la pérdida de dos futbolistas de cara a esta definición por el boleto copero. El primero de ellos es Marlon Ruidias, lateral derecho titular del plantel, quien recibió la amarilla y quedó suspendido para la primera final del play-off.

Además de Ruidias, también se confirmó la baja de Aldair Fuentes, zaguero central y líder de la defensa imperial, quien tuvo que ser cambiado a la media hora de juego del primer tiempo por una dura lesión. El exAlianza Lima se pierde las dos definiciones de los play-offs y recién podrá reaparecer el próximo año. Así, Cusco FC pierde a dos de sus cuatro defensas titulares para el cupo por Perú 2.

“Se me rompieron los ligamentos de la clavícula y tengo que pasar por una operación. Solo me queda seguir paso a paso, aunque es muy difícil que pueda estar en los dos últimos partidos. Igual de mi parte haremos todo hasta el final. No fue nada fácil, pero estamos muy contentos por este segundo lugar en la tabla acumulada. Ahora solo queda esperar al ganador entre Alianza y Cristal, pero igual creo que el equipo está muy bien y lo más importante es que nosotros definimos la llave en casa”, señaló Fuentes en Entre Bolas.

Cusco FC ganó en Huancayo y clasificó a la final del play-off para Perú 2. (Foto: Cusco FC)

De esta manera, Miguel Rondelli tendrá que echar mano de las alternativas que maneja para colocar el mejor once posible para la final del play-off ante Alianza Lima o Sporting Cristal. Alex Custodio se perfila para ocupar el lugar de Fuentes, junto a Carlos Gamarra en la zaga central, mientras que José Zevallos, exUniversitario, podría reemplazar a Marlon Ruidias en la primera final.

De todos modos, Aldair Fuentes ya tiene definido su futuro, más allá de lo que pase en los play-offs. El zaguero aseguró que tiene contrato por un año más con Cusco FC y espera seguir defendiendo la camiseta ‘dorada’. Ojo, jugó 34 partidos este año en Liga 1 y marcó tres goles. Se mantuvo como titular y pieza clave para el cuadro cusqueño a lo largo de la temporada.

“Considero que fue un buen año porque tuve continuidad y eso me ayudó muchísimo para ganar mayor confianza día a día. Me quedo un año más en Cusco FC", declaró Fuentes, quien también jugó por la Universidad César Vallejo y tuvo un paso por Fuenlabrada de España. Ojo, no juega Copa Libertadores desde el año pasado con la camiseta de Alianza Lima.

Aldair Fuentes fue titular ante Sport Huancayo y se fue lesionado. (Foto: Cusco FC)

¿Cuándo volverá a jugar Cusco FC?

Después de vencer por 2-1 a Sport Huancayo, Cusco FC volverá a tener actividad dentro de dos semanas cuando enfrente al ganador de la llave entre Sporting Cristal y Alianza Lima, en el partido válido por la ida de la final de los play-offs por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Dicho duelo se disputará el miércoles 10 de diciembre, con horario y escenario aún por definirse.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.





