Cienciano derrotó sobre el final a Ayacucho FC (2-1) y decretó dos cosas en la última fecha del Torneo Clausura: su clasificación a la Copa Sudamericana 2026, gracias al empate de ADT y la derrota de Sport Huancayo, y el descenso a Liga 2 de los ‘zorros’. Tras una campaña con muchos altibajos, el equipo de Carlos Desio tomó el último boleto a un torneo internacional y de inmediato la directivo, cumplido el objetivo, comenzó a planificar la próxima temporada comenzando desde la dirección técnica: Horacio Melgarejo fue anunciado como su nuevo entrenador.

La noticia fue confirmada esta mañana por Juvenal Farfán, flamante administrador del ‘Papá’ ante la licencia de Sergio Ludeña, nuevo presidente del IPD, en el programa Zoom Deportivo. “Nuestro entrenador es el señor Melgarejo. Anoche hemos tenido comunicaciones más largas, hemos decidido dónde vamos a hacer la pretemporada, además estamos en conversaciones con algunos jugadores para renovaciones, pero no puedo dar nombres porque aún no se ha decidido”, declaró Farfán.

Horario Melgarejo, de nacionalidad argentina, asumió en ADT junto a su compatriota Cristian Ruggeri a partir del Torneo Clausura, en reemplazo de Leo Rojas. Si bien logró buenos resultados con el equipo de Tarma, no pudo asegurar su boleto a la Copa Sudamericana 2026 en la última jornada y perdió esa chance precisamente a manos de Cienciano, su próximo equipo.

Una noticia que, obviamente, no cayó nada bien a Carlos Desio, quien declaró en caliente tras la victoria ante Ayacucho FC y acusó a la directiva de Cienciano de falta de compromiso y de palabra, pues le habían prometido que iba a continuar el próximo año para permitirle armar el equipo desde el inicio de la pretemporada, sumado a refuerzos que tenía en mente, pero esto no será así.

Horacio Melgarejo fue anunciado como nuevo DT de Cienciano. Viene de dirigir a ADT. (Foto: ADT)

“Yo puse la cara por el club, acepté venir porque era una vidriera importante para dar un paso importante en mi carrera. Pero cuando haces una buena campaña vienen los equipos grandes y ahí se desarmó el equipo. Yo también puse la cara, tuve la oportunidad de irme a otro club del extranjero y decidí quedarme, porque lo que teníamos arreglado era que el año que viene yo podía armar un equipo con jugadores de mis características o del sistema que yo pueda jugar. Obviamente que las palabras se las lleva el viento”, declaró Desio, notoriamente decepcionado.

En otra parte del diálogo con los medios de prensa cusqueño, Carlos Desio confesó que tuvo algunos problemas a lo largo del torneo, siendo uno de ellos una discusión con el defensa paraguayo Danilo Ortiz. “Con Danilo tuvimos un problema, una discusión y llegué a tomar la decisión de apartarlo del equipo porque fue una falta de respeto lo que hizo conmigo, no por la calidad de jugador que sea, simplemente por el acto que tuvo hacia mí y la falta de respeto”, señaló.

Además, Desio confesó que pidió a Luis Urruti, quien se quedó en Sport Boys, y otros tres jugadores como refuerzos para el Torneo Clausura y ninguno pudo venir. “Vinieron buenos refuerzos, pero nunca pudimos encontrar la solidez que teníamos con el anterior equipo”, señaló, remarcando la partida de Christian Cueva, Gaspar Gentile, Josué Estrada, entre otros futbolistas, quienes venían de hacer una buena campaña en el Apertura.

“No hay nada concreto, se rumoreaba que habían hablado con otro técnico, mi objetivo era clasificar a una Copa y luego ver qué pasa. Si bien fue un equipo que pudo haber terminado más arriba, salvo Cusco y Universitario que marcaron la diferencia por su regularidad, todos los demás estamos en la misma bolsa donde cualquiera le podía ganar a cualquiera”, fue la reflexión final de Carlos Desio, hoy exentrenador de Cienciano.

Así celebró el plantel de Cienciano su clasificación a la Copa Sudamericana. (Foto: Cienciano)

TE PUEDE INTERESAR