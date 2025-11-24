Cuando la titularidad en Gremio significaba un respaldo al momento de Erick Noriega, una lesión lo alejará de las canchas por un tiempo considerable. El futbolista peruano no completó el último partido ante Botafogo y tuve que desplazarse con apoyo para poder salir del estadio. A primera vista, la lesión parecía no ser leve y, días después, el mismo club se encargó de confirmarlo: será baja de tres a seis meses.

De acuerdo a lo comunicado por Gremio, Noriega sufrió una rotura de dos ligamentos del tobillo izquierdo. Todo sucedió en el último partido ante Botafogo en el marco de la fecha 35 del Brasileirao. Aquel encuentro terminó con una derrota (3-2), complicando su estadía en puestos de torneos internacionales.

Lesión de Erick Noriega en el Gremio vs Botafogo | VIDEO: L1MAX

Los exámenes médicos descartaron una fractura ósea, pero se detectó un desgarro completo de la articulación tibioperonea anteroinferior y un desgarro parcial de la articulación astragaloperonea anterior. El ‘Samurai’ ya empezó los trabajos de rehabilitación para acelerar su retorno.

Esta lesión surgió en el mejor momento de Erick quien, a pesar de haberse incorporado a mitad de temporada -por sus buenas actuaciones en Alianza Lima- se ganó el puesto de titular en la zaga central. Mano Menezes también ha tenido palabras de elogio por el rendimiento mostrado.

Erick Noriega se retira en muletas tras el Gremio vs Botafogo | VIDEO: Tomás Fernández

En total, Noriega ha disputado 14 partidos en el Brasileirao con una suma de 1186′. La gran mayoría de partidos jugados fueron en la zaga central, teniendo en cuenta su polifuncionalidad y que también puede ser ubicado como volante central; sin embargo, las lesiones de sus compañeros lo llevaron a ubicarse más retrasado.

Erick Noriega. (Foto: Gremio)

Ola de lesiones en Gremio

Noriega se suma a la extensa lista de jugadores que sufrieron lesiones graves esta temporada en Gremio. Martin Braithwaite sufrió una rotura del tendón de Aquiles del pie izquierdo. Además, João Pedro pasó por una trombosis en el hombro derecho. El caso de Rodrigo Ely fue una rotura de ligamento en la rodilla izquierda.

Mathías Villasanti también se incluye en esta situación porque sufrió una rotura de ligamento en la rodilla izquierda. Cristian Olivera (esguince de tobillo izquierdo) y Alex Santana (lesión muscular de grado dos en la pierna derecha) tampoco se espera que tengan actividad por todo lo que resta del año 2025.

Por lo pronto, Erick Noriega se perderá lo que resta de la temporada con Gremio. El cuadro ‘Tricolor’ tiene pendiente la disputa de tres partidos para cerrar el 2025 del Brasileirao: ante Palmeiras y Fluminense como local, cerrando su participación contra Sport Recife de visitante. Según su ubicación en la tabla de posiciones (12° con 43 puntos), depende de sí mismo para clasificar a la Copa Sudamericana 2026. Eso sí, una derrota podría complicarlos.

