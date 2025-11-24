Pese a vencer por 3-0 a UTC, Alianza Lima no pudo superar a Cusco FC en la tabla de posiciones –que derrotó por 2-1 a Sport Huancayo– y tendrá que afrontar la semifinal de los play-offs para pelear por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Sporting Cristal, cuarto en el acumulado, será el rival de los íntimos en esta instancia, algo que desde ya tiene en alerta a Néstor Gorosito, tal como lo hizo saber en su última conferencia de prensa.

Tras la goleada sobre el ‘Gavilán del Norte’, ‘Pipo’ fue consultado sobre el cuadro rimense y las expectativas que tiene para esta llave, a disputarse en partidos de ida y vuelta: primero será en el Estadio Nacional el martes 2 de diciembre y el cruce definitorio será en el Alejandro Villanueva, el sábado 6. Para el argentino, su equipo buscará proponer desde el primer minuto, valorando que los de Paulo Autuori también tienen una idea de juego ofensiva.

“Igual que afrontamos todos los partidos, tratando de imponernos, de superar al rival y ganar. Históricamente siempre Alianza tiene que ganar. Sporting Cristal tiene un excelente equipo, para mí uno de los que mejor juega en el fútbol peruano, dinámico con muy buenos jugadores de muy buen pie y va a ser difícil como todos los partidos que hemos jugado hasta ahora”, señaló.

Al ser consultado sobre la expulsión de Carlos Zambrano, quien vio su séptima tarjeta roja en lo que va de la temporada, Gorosito mostró su disconformidad por la decisión del árbitro Julio Quiroz. “Sobre la expulsión de Zambrano, estamos acostumbrados. El penal inexistente. Y si te pones a fijar todos los penales que nos cobran a nosotros son por llamadas del VAR, el 90 %. Es raro”, agregó.

En lo concerniente a la continuidad de Hernán Barcos, a propósito del respaldo que le dio el estadio durante el partido, el entrenador de 61 años confirmó que ya le dio su opinión al área deportiva, encabezada por Franco Navarro como director deportivo. “Con respecto a renovaciones, una vez que se termine hablará el club. A mí me piden una opinión, pero siempre el que decide es el club, aunque tengo opinión al respecto y ya se la di a Franco (Navarro). Todavía falta”, explicó.

Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026. (Foto: Getty Images)

Para Néstor Gorosito, el caso de Barcos es similar al de otros jugadores que todavía no definen su permanencia para la próxima temporada. “Nosotros estamos abocados al torneo y hay un montón (de jugadores) como Hernán. Con el mayor respeto por todo lo que significa para el club, pero para nosotros lo más importante es el grupo. Son todos iguales”, acotó.

“Hernán por ahí es el jugador más emblemático, pero hay un montón de jugadores que están con nosotros que también están en la misma situación, entonces por una cuestión de respeto, hasta que termine (el campeonato), después el club dirá lo que piensa”, sentenció.

Si bien el ‘Pirata’ declaró ayer que su mayor deseo es seguir en Alianza Lima, la renovación de su contrato todavía no está cerrada y seguramente pronto se reunirá con el área deportiva para definir su situación. Un detalle no menor es que durante la semana el propio delantero confirmó que ya tuvo contacto con Albion FC de Uruguay, club al que le informó que por ahora su prioridad la tiene el cuadro de La Victoria. Veremos en qué termina esta historia.

Hernán Barcos ha marcado 14 goles con Alianza Lima en la temporada 2025. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Después de vencer por 3-0 a UTC, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Sporting Cristal, en el partido correspondiente a la ida de la semifinal de los play-offs de la Liga 1 por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Dicho duelo se disputará el martes 2 de diciembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR