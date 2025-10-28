La carrera pedestre más emblemática del norte de la capital vuelve a las calles. Lima Norte Corre 12K se desarrollará este domingo 30 de noviembre de 2025, partiendo desde la puerta principal del Centro Comercial Plaza Norte, ubicado en Independencia.

El evento contará con categorías para corredores élite, aficionados, personas con discapacidad, adultos mayores y familias, reafirmando su compromiso con la inclusión y la participación ciudadana. Las inscripciones ya están abiertas en www.eventrid.pe/eventos/profitevolution/lima-norte-corre-12k.

Los inscritos recibirán un kit oficial, que incluye polo conmemorativo, dorsal numerado y medalla de participación. Además, la organización garantiza un recorrido 100 % resguardado, con asistencia médica, puntos de hidratación y animación a lo largo del trayecto.

El punto de partida y llegada será el C.C Plaza Norte, y recorrerá las principales calles de Independencia y Los Olivos. La concentración comenzará a las 6:00 a. m. y la carrera iniciará a las 7:00 a. m.

Carrera Lima Norte Corre 12K será este 30 de noviembre. (Foto: Difusión)

Desde su primera edición en 2013, Lima Norte Corre 12K se ha consolidado como la carrera descentralizada más representativa del país, reuniendo a miles de participantes de Lima Metropolitana, provincias y otros países. Más allá de la competencia, la nueva edición llega con una campaña de concientización y apoyo social que busca promover el deporte como herramienta de transformación en sectores populares.

Promover la actividad física en Lima Norte

“Nuestro reto no es solo convocar corredores, sino construir ciudadanía a través del deporte”, destacó Juan Miguel Rojas Tamayo, gerente general de Profit Evolution SAC, empresa organizadora del evento. “Lima Norte Corre representa la voz de los conos, demostrando que el deporte también se gestiona con visión y profesionalismo. Corre con propósito, descentralizando”.

Con el respaldo de instituciones locales, marcas aliadas y voluntarios deportivos, Lima Norte Corre 12K promete una experiencia vibrante y segura. Este año, la carrera se propone ser un símbolo de paz y unión, consolidando a Lima Norte como una zona activa, resiliente y orgullosa de correr por un futuro mejor.

Carrera Lima Norte Corre 12K será este 30 de noviembre. (Foto: Difusión)

TE PUEDE INTERESAR