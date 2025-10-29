Después de la última experiencia en Santiago, con derrota por 2-1 a manos de Chile, la Selección Peruana está próxima a afrontar dos nuevos amistosos internacionales por la fecha FIFA de noviembre. En medio de eso, a pocos días para que se anuncie la convocatoria oficial de Manuel Barreto, se pudo conocer que tendremos novedades en la lista de citados. Y es que uno de los jugadores reservados por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) es Fabio Gruber, zaguero que milita en el Núremberg de Alemania.

Según la información de RPP Noticias, la FPF se comunicó con el club alemán para enviarle una carta de reserva ante una posible convocatoria para los partidos amistosos ante Rusia y Chile, pactados para el 12 y 18 de noviembre, respectivamente. Así pues, solo hace falta que esto se confirme durante el anuncio oficial de la ‘Blanquirroja’.

Hay que mencionar que para la fecha FIFA de octubre, también hubo una carta de reserva por Fabio Gruber, pero por un tema con su documentación no pudo ser tomado en cuenta para el enfrentamiento con Chile. No obstante, esto ya está resuelto y no tendrá inconvenientes para sumarse a la Selección Peruana si es que Manuel Barreto, director técnico del equipo, así lo considera.

En cuanto a sus números en lo que va de la temporada 2025-26, el futbolista de 23 años registra 11 partidos disputados entre la 2. Bundesliga (Segunda División) y la Copa de Alemania, con un total de 1020 minutos jugados. El nacido en Augsburgo es titular y capitán de su equipo, donde el último fin de semana fue parte del 1-1 ante el Kaiserslautern.

Fabio Gruber ha mostrado su interés de jugar por la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

En una reciente entrevista con el sitio oficial del Núremberg, Fabio Gruber habló sobre su presente y las exigencias que ahora tiene desde que asumió la capitanía. Del mismo modo, fue autocrítico respecto a su crecimiento como zaguero y asumió que aún tiene que adquirir más experiencia para explotar todo su potencial.

“Considero que es mi deber ayudar a los chicos en el campo. Quiero y debo hacerlo. Pero ciertamente no lo estoy haciendo todo a la perfección todavía; todavía necesito más experiencia y tengo que desarrollarme más en este rol. Estoy agradecido de haber tenido esta oportunidad”, afirmó.

Por otra parte, Gruber no es la única sorpresa que podríamos tener en la siguiente convocatoria de la Selección Peruana. RPP Noticias también señaló que los clubes de Yordy Reyna (Rodina Moscú), Gianluca Lapadula (Spezia) y Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat), también recibieron una carta de reserva. Veremos si finalmente esto se concentra y los mencionados futbolistas se unen al plantel de la ‘Bicolor’.

Gianluca Lapadula volvería a la Selección Peruana para la fecha FIFA de noviembre. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

Luego de perder por 2-1 a manos de Chile, la Selección Peruana volverá a tener actividad dentro de aproximadamente dos semanas cuando enfrente a Rusia, en el partido amistoso válido por la fecha FIFA del próximo mes. Dicho duelo está programado para el miércoles 12 de noviembre desde las 12:00 p.m. (horario peruano) y se disputará en el Gazprom Arena (San Petersburgo).

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

