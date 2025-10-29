En julio, Nolberto Solano llegó con la mayor ilusión y las mejores expectativas a Pakistán para asumir como nuevo seleccionador con el objetivo de mejorar el nivel futbolístico de dicho país. Según palabras del presidente de la federación pakistaní, la contratación del ‘Maestrito’ iba de la mano con revolucionar las diferentes categorías, desde la Sub-15 en adelante. Y si bien no le fue bien en su debut con el equipo Sub-23, sacó dos empates en su estreno con la selección mayor en las Eliminatorias para la Copa Asiática, ante Afganistán, donde estuvo más cerca de la victoria, según reacciones de la prensa local y declaraciones de los mismos jugadores.

Para una selección como Pakistán, que no gana un partido oficial desde octubre del 2023 (1-0 a Camboya), comenzar a competir y principalmente no perder es un avance. Pese a las limitaciones que tuvo desde el inicio Nolberto Solano, retrasar el inicio de los entrenamientos por falta de presupuesto, y tener que reducir su lista de convocados porque los directivos no pudieron gestionar a tiempo los pasajes de avión para los futbolistas que militan en el exterior.

Sin embargo, asoma en el horizonte un nuevo problema para el exfutbolista. Desde su arribo en julio, Solano todavía no ha recibido ni un solo mes de salario, tal como había acordado con los directivos de la Federación de Pakistán. Pese a las problemas económicos y de gestión, además del poco apoyo del gobierno hacia el fútbol, los encargados de contratar a ‘Ñol’ le habían prometido cumplir con lo acordado desde el inicio, pero hasta el momento no lo han hecho.

“Han pasado cuatro meses y Nolberto Solano, la gran esperanza del fútbol pakistaní, aún no ha cobrado su sueldo. Una auténtica vergüenza”, publicó Zeeshan Shafi, quien sigue el día a día de la Selección de Pakistán y es miembro de la Confederación Asiática de Fútbol, en su cuenta de ‘X’, generando la reacción de sus seguidores y levantando la voz en contra de las promesas incumplidas al peruano.

Todo esto se da en medio de la preparación de Solano para el próximo compromiso de Pakistán en las Eliminatorias de la Copa de Asia, frente a Siria este 18 de noviembre en el Jinnah Stadium de Islamabad. Se trata del líder del grupo E, con puntaje perfecto (4 victorias en 4 partidos), por lo que será el más duro reto para el equipo del peruano, buscando su primer triunfo al mando de los ‘halcones’.

Tras los dos empates ante Afganistán, Nolberto Solano recibió buenos comentarios por el avance del fútbol pakistaní. “Es un entrenador astuto y agresivo, y ese es un rasgo positivo que definitivamente beneficiará a Pakistán. Hace hincapié en el control del balón y evita el desperdicio de posesión. Su filosofía se centra en el ataque, algo que nos faltó con los anteriores entrenadores extranjeros”, publicó Nukta, uno de los medios más importantes del país asiático.

Además de los próximos partidos de la clasificación para la Copa Asiática contra Siria y Myanmar, Pakistán también participará en los Juegos Asiáticos de Japón el próximo año. A pesar de los rumores sobre la no participación del equipo, un alto funcionario de la federación local confirmó que sí disputarán dicho torneo, que también será una prueba de fuego para Nolberto Solano.

En una conversación reciente con Nukta, ‘Ñol’ expresó su intención de visitar Karachi y otras ciudades de Pakistán para buscar talentos prometedores para la selección nacional. Eso sí, todas estas intenciones podrían verse truncadas si el ‘Maestrito’ decide poner fin a su vínculo con los ‘halcones’ debido a la deuda que mantienen con él.

