Durante las últimas horas, desde España explotó la información de un posible amistoso del FC Barcelona en el Perú, a propósito de los días libres que tendrán los futbolistas por el receso de LaLiga a raíz de las vacaciones navideñas. Sin embargo, los medios españoles no precisaron el rival que enfrentaría al conjunto culé, algo que se pudo conocer horas después desde suelo nacional.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, la Selección Peruana es el rival elegido para este encuentro de exhibición ante el cinco veces campeón de la Champions League, que vendría con todas sus figuras para esta breve estadía en Sudamérica. La citada fuente, además, explicó que la empresa encargada de gestionar el amistoso es la misma que organizó el duelo entre Universitario e Inter Miami en enero de este año.

Como suele suceder en este tipo de negociaciones para la organización de un evento de esta magnitud, tomando en cuenta las estrellas mundiales que vendrían al Perú –Lamina Yamal, Marcus Rashford, Pedri, Frankie de Jong, Robert Lewandowski, Jules Koundé, entre otros–, toma su tiempo. No es algo que se viene trabajando desde ahora, sino desde meses atrás; eso sí, solo es cuestión de días para que se defina.

Por otro lado, Mundo Deportivo detalló que el FC Barcelona recibiría la exorbitante cifra de entre 7 u 8 millones de euros por aceptar esta propuesta y venir a suelo peruano para enfrentar a la ‘Blanquirroja’. Debido a la situación economía del club, es un monto irrechazable y que por el momento encaja perfecto en el calendario del equipo durante el cierre de año.

FC Barcelona vendría a Perú con sus principales figuras. (Foto: FC Barcelona)

Este partido también toma forma luego de que se cayera el encuentro con el Villarreal en Miami, por el cual los catalanes tenían previsto recibir unos 6 millones de euros. Sumado a eso, tampoco se concretó su duelo de exhibición en Libia, donde también pudieron haber ingresado 5 millones de euros. Alegando razones de seguridad, los directivos rechazaron esta posibilidad, la misma que fue aceptada por el Atlético de Madrid –disputaron un amistoso con el Inter de Milán a inicios de octubre–.

La citada fuente reveló que Hansi Flick y sus jugadores ya están informados sobre esta propuesta, luego de haber tenido una reunión el último martes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, donde también estuvo presente Deco, director deportivo del equipo. El encargado de darles la noticia fue el presidente Joan Laporta, quien les hizo saber que aceptar esta oferta significaría una valiosa inyección económica para la institución.

Aunque todavía no hay una fecha exacta, el amistoso contra la Selección Peruana sería después del 21 de diciembre, fecha encuentro del FC Barcelona ante el Villarreal por LaLiga, antes de las vacaciones por Navidad. Para que no haya inconvenientes, el Barça está en contacto con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para tener en claro cuál es el último día en que pueden trabajar los jugadores, según el acuerdo establecido por el parón navideño.

Otro detalle que no podemos obviar es que, al no ser una fecha FIFA, los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas a la Selección Peruana. Esto quiere decir que, de ser el rival del FC Barcelona para este amistoso, Manuel Barreto, director técnico interino del equipo, tendría que echar mano de los elementos del torneo local y de los jugadores que estén de vacaciones ni tengan compromisos con sus clubes. Veremos cómo se define esto en los próximos días.

La Selección Peruana no contaría con sus principales convocados al no ser fecha FIFA. (Foto: FPF)

