A sus 33 años, Enrique Barzola (18-5-2) ha pasado por muchas experiencias y vivencias a lo largo de su vida. Ha celebrado, ha sufrido y ha sentido esa incertidumbre de no saber qué pasará después. Dejó su trabajo en Wilson, donde trabajaba como diseñador gráfico, y sus estudios de arquitectura para seguir de lleno en su faceta como peleador de artes marciales mixtas. Su buen desempeño lo llevó a The Ultimate Fighter Latinoamérica 2, el paso previo a UFC.

Ganó dicho reality en una categoría que no era la suya (70 kilos, ahora pelea en 61), entró a la UFC, logró seis victorias en la organización, pero la pandemia afectó su carrera. El’ Fuerte’ dejó la empresa tras el cierre de fronteras y problemas con el visado y estuvo dos años sin pelear. Sin saber qué pasaría, no se dejó vencer y se preparó para lo que viniera. Bellator le dio la oportunidad y no la desaprovechó.

El peruano llegó a su nueva ‘casa’ este año y ya se ha dado a notar en la división de peso mosca: venció a un excampeón como Darrion Caldwell y hace poco superó al ruso Nikita Mikhailov para clasificar a los cuartos de final del Grand Prix de Bellator, el cual otorga el título interno de la categoría y un premio de un millón de dólares. Hoy el destino le sonríe al ‘Fuerte’, su dedicación y perseverancia están dando sus frutos: volverá a pelear el 24 de junio y estrena nuevo ranking: top 10.

Cuéntame Enrique, ¿cómo te encuentras después de la pelea ante Mikhailov? ¿Has tenido alguna molesta o lesión leve?

Todo bien, gracias a Dios, estoy sano, no tengo ninguna lesión, no tuve ningún corte, tampoco siento ninguna molestia en el cuerpo. Hemos salido con una victoria contundente y vamos a pasar a los cuartos de final, me voy a enfrentar con otro ruso. Estoy manteniendo mi ritmo de competencia. Este es un gran paso para mí en el torneo de Bellator.

Si bien dominaste gran parte, fue una pelea dura ante un rival que no se dejó someter…

Sí, como todos, nadie se quiere rendir, todos quieren luchar para no ser sometidos o derribados, todos se preparan. Yo en mi carrera nunca recibí ni un nocaut, ni una sumisión. Soy un peleador duro, él también lo es. Uno quiere finalizar la pelea, pero el rival también estaba bien preparado, mi condición física, mi estrategia, mi plan salió bien en esa pelea. Mi poder físico, espiritual y mental también hizo gran parte en la pelea, se demostró y gané.

Seguiste al pie de la letra tu plan de pelea o cambió en algo durante el combate...

El plan era someterlo, en todo momento, intenté someterlo, poner la presión y dominio de la jaula, dominio de espacios, cerrar, sabíamos que teníamos que fintear antes de entrar, porque es un peleador que le gusta contragolpear. Por eso es importante tener sparrings decentes para poder tener un buen plan para tu pelea. Venimos haciendo un trabajo estupendo; por eso, tengo los resultados que queremos gracias a mi equipo.

Tu experiencia se impuso ante la juventud de tu rival...

Exacto, yo ya había dicho que Nikita era un ‘león’ joven con mucha hambre. Yo soy un peleador que ya pasó por todo esto, tengo más de 25 peleas, yo sabía que el resultado iba a ser para mí. Yo venía de ganarle a un excampeón, la presión se reflejó más en él. El ‘león’ experimentando, el ‘león’ más maduro fui yo.

Ahora, clasificas a los cuartos de final y tu rival será otro ruso Magomed Magomevod, un rival que tiene la misma cantidad de victorias que tú...

Magomed tiene las mismas cualidades que Nikita, pero un peleador más experimentado. Está al nivel que competimos los peleadores experimentados, va a hacer una pelea muy reñida. Muy aparte de la estrategia, va a demandar la parte física, la condición física, eso va a sobresalir bastante, el que esté mejor preparado físicamente va a salir con la mano en alta. Nadie se quiere enfrentar conmigo a cinco rounds, soy un peleador que hace tres rounds y me siento bien. Soy un peleador con mucha condición física, sigo avanzando.

Tu pelea será el 24 junio, ¿influirá que tú llegues con más ritmo de pelea que tu rival, que no pelea desde agosto del año pasado?

Dependerá de cómo se sienta el peleador. Yo vine de pelear después de dos años. Me sentí un poco desconocido cuando volví a la jaula, pero después me sentí con mucha energía. A veces esas emociones te hacen perder, yo lo supe mantener, le gané a Darrion y a Nikita. Si mi rival se siente bien físicamente, va a dar una buena pelea. Quizá tenga un poco de ventaja, porque llego con más ritmo, acaba de pelear dos veces este año y voy por mi tercera.

Se actualizó el ranking de Bellator y apareces dentro del top 10, ¿cómo te sientes?

La verdad estoy muy feliz por este logro, gracias a mi equipo. Vengo haciendo un trabajo arduo. Le he ganado a un excampeón, a un ruso que llegaba con cinco victorias seguidas, este ranking me lo merezco, pero aún no he ganado nada. Debo seguir enfocado, mi próximo reto será una de las peleas más duras de mi carrera. Ahora estoy enfocado en prepararme para ello. Mi pelea será a cinco rounds, pero mi mentalidad será acabarlo en el tercero.

Con solo dos peleas en Bellator ya estas ranqueado, has dejado en claro que vas por todo

Tengo 33 años, me siento realmente en mi mejor momento. Estoy alineado en la parte emocional, familiar, social, tanto como un atleta, estoy realmente feliz por mi equipo y estamos caminando bien, haciendo un buen plan.

¿Estar en el ranking de una organización internacional era uno de tus objetivos?

Sí, creo que todo peleador quiere entrar al top, lo mío fue de manera contundente y rápida. Creo que demostré que estoy dentro del top y soy uno de los peleadores más peligrosos de la división. Voy a mejorar más mi estilo de pelea.

El ranking de la división de peso mosca de Bellator. (Bellator)

¿Sientes que es premio a tu sacrificio lo que te está pasando ahora?

Sí, es mi sacrificio, la voluntad de Dios, quizá tuve dos años bajos por la pandemia. Bellator me dio la oportunidad, lo aproveché al máximo y ahora estoy donde estoy gracias a mi trabajo, persistencia, dedicación.

¿Qué sacrificios has hecho como peleador?

El sacrificio más grande es dejar a mi familia, mi esposa, mi hijo, que siempre han soportado mi camino de peleador, de viajar. Cuando me enfermé pensaba ya en retirarme. También sacrifiqué mis estudios, mi trabajo, para poder avanzar como peleador, también sacrifiqué mis amistades, no vinculo con casi nadie, solo con amigos peleadores, a quienes veo un rato, luego regreso a casa. También las salidas, las reuniones también son sacrificios, a mí no me importa nada de eso, estoy enfocado en mi trabajo y en ser campeón.

¿Qué opinas de Gastón Bolaños y Claudio Puelles, quienes también han ganado internacionalmente?

Es asombroso lo que viene, felicito a cada uno de ellos, están haciendo un buen trabajo. Yo sé lo que es hacer un buen trabajo por mucho tiempo para pelear por solo 15 o 25 minutos. Yo sé lo que es ese trabajo. Desde aquí les mando mis felicitaciones para sus equipos, para nuestro país y que sigan avanzando. Que no estén pensando en vacaciones, deben seguir enfocados.

