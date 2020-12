Aunque todos los fanáticos estén esperando la pelea entre ‘Canelo’ Álvarez y Callum Smith, un combate previo generó reacciones en las redes sociales. Y es que Frank Sánchez noqueó a Julián Fernández con un terrible derechazo.

Fernández, que minutos antes había provocado a su rival, señalándole dónde debía pegarle, se puso contra las cuerdas y recibió una ráfaga de golpes. El cubano Sánchez no entró en juegos y cuando tuvo la oportunidad le pegó un ‘bombazo’.

Un derechazo entró de lleno en el rostro del mexicano, que incluso estando en las cuerdas tambaleó y cayó noqueado fuera del ring, en el séptimo asalto. Así, Frank Sánchez estiró su invicto a 17 combates.

Canelo vs Smith: la previa

La estatura de Callum Smith (1.91 metros) se impone ante el tamaño de ‘Canelo’ Álvarez (1.75 metros), sobre todo teniendo en cuenta que a la hora del combate el alcance de brazo jugará un rol importante.

“Sí, Smith tiene esa ventaja obviamente, pero soy un boxeador con experiencia, así que no me preocupa. He luchado contra personas más altas, personas más bajas, por lo que realmente no me preocupa”, comentó ‘Canelo’.

Se espera que Smith pelee desde larga distancia, usando su ventaja de alcance para eliminar a Álvarez La pregunta es si el británico será capaz de mantener a raya a Álvarez mientras los niveles de energía van cayendo en los últimos asaltos.