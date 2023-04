Gastón Bolaños bajará de categoría (peleaba en peso pluma, 66 kilos) para estrenarse en la UFC y lo hará exactamente luego de un año de su última pelea. El 15 de abril del año pasado, ‘The Dreamkiller’ cerró su estadía por Bellator con una victoria por nocaut y 365 días después, pisará por primera vez el octágono. Depor conversó con el talento nacional a poco de su pelea sobre cómo fue su preparación y lo que espera de su ansiado debut.

¿Cómo estás a poco de tu debut en la UFC?

Me siento muy bien. El fight week (semana de pelea) ha ido muy bien, un fight week un poco distinto comparado al de Bellator, pero me siento muy bien y estoy listo para dejar la bandera en alto este sábado en Kansas City.

¿Qué has encontrado de diferente?

Bueno, la UFC es una organización más grande, es más profesional, desde la nutrición hasta todo, es mucho más organizado. Es todo completamente distinto, pero al mismo tiempo es otra liga grande al igual que Bellator. Ya he estado ahí, estoy acostumbrado a esto, solamente ciertos cambios y nada más.

Cuéntame, ¿cómo ha sido tu campamento?

He entrenado como siempre en Combat Sport Academy (CSA), también he estado entrenando en American Kickboxing Academy (AKA) y en Alpha Male con mi entrenador Danny Castillo. El campamento ha sido increíble, he tenido a mi profesor Mauricio Calvo de Costa Rica, quien ya se ha unido al team hace dos años. También tuvo un par de sesiones de lucha con Daniel Cormier y con todos los muchachos de AKA. He tenido la dicha de poder entrenar con mis compatriotas peruanos cuando estuvieron acá preparándose para sus peleas, estuve con el ‘Fuerte’ [Barzola], con el ‘Mudo’ Pinedo y también con el profesor Iván Iberico. Ha sido un campamento increíble, todo ya está hecho, todo está como tiene que ser y vamos a darlo todo el sábado.

¿Cómo ha sido la experiencia de entrenar en AKA y pulir más tu lucha?

Mi lucha siento que es un arma más dentro de mi arsenal. Me siento completo, me siento más que listo para esta pelea. Van a haber a otro Gastón, un poco más confiado en ciertas cosas, pero al mismo tiempo la misma persona que soy, el mismo estilo explosivo que han visto durante todos estos años en Lion Fight y Bellator.

Además de entrenar con Daniel Cormier, excampeón de la UFC, ¿con quién más has podido hacer sparring o compartir experiencia en AKA?

En ese campamento hemos estado ahí con todos en verdad. Hemos visto a mucha gente pasar. Los rusos [primos de Khabib] han estado por ahí en sus campamentos y obviamente elevan el nivel de competencia en el grupo. También entrené con el ‘Fuerte’, el ‘Mudo’ y Adam Piccolotti, quien es uno de mis entrenadores también y compañero de equipo. He estado con muchas personas en verdad, he tenido un campamento muy variable, muchas personas han sido parte de este campamento y todo el apoyo que he recibido ha sido increíble en verdad, me siento demasiado listo.

Gastón, ¿cómo así se da tu llegada a la UFC?

Después de mi última pelea en Bellator que fue hace un año, el 15 de abril del año pasado, después del nocaut que tuve, se dio la oportunidad, o sea ya esa era la última pelea de mi contrato. Después de eso, estuvimos en negociaciones con ciertas ligas y se dio esta oportunidad con la UFC. Una vez que se dio esta oportunidad, no saqué la mirada de esto y desde ese momento estoy entrenando, y aquí estamos a poco del debut.

Vas a pelear en peso gallo. Usualmente peleabas en peso pluma, ¿cómo te siente por este reto y el corte de peso?

Siento que el peso pluma nunca fue mi peso en verdad. Lo hicimos porque toda mi trayectoria en el muay thai había sido en las 140 libras, que son 63.5 kilos. No sabíamos cuál era la mejor idea, si subir o bajar. Hemos aprendido, hemos trabajado bastante con Bellator, hemos ganado bastante experiencia, pero siento que en esta categoría [peso gallo] voy a dar mi mejor trabajar y donde voy a poder enseñar más de lo que la gente está acostumbrada a ver.

Cuando estabas en peso pluma (66 kilos), ¿sentías que estabas regalando peso y ahora con la UFC se te abrió la opción de bajar a gallo?

Para llegar a 66 kilos no tenía que cortar mucho peso y no tenía que dedicarme tanto como lo he hecho para llegar al peso gallo. Solamente he tenido que tener un poco más de preparación, gracias a Dios tengo a una muy buena nutricionista como es Marcela Solo, esposa de mi entrenador Mauricio. Ella me ha ayudado con todo el plan, ha sido increíble. me siento más fuerte que cuando estaba en 66, más grande, pero cambiando de categoría con ciertos ajustes en la dieta.

Tu debut será ante Aaron Phillips, ¿qué sabes sobre él?

Ya hemos entrenado juntos hace un par de años. No somos amigos, somos conocidos, tenemos amigos en común. Este deporte es así, a veces te enfrentas con gente que conoces. Creo que él no va a querer estar conmigo arriba y va a tratar de llevar la pelea al piso, pero con mi distancia y con mi defensa de lucha y con mi lucha, que he estado trabajándola mucho, voy a poder demostrar quién soy yo.

Todos saben de tu striking y si esta pelea se lleva al piso, ¿será oportunidad para que demuestres tu lucha?

Sí, me siento muy completo ahorita, siento que mi lucha se ha vuelto un arma y siento que estoy listo para todo.

Hablando sobre la pelea, ¿cómo crees que se dé?

Lo que pueden esperar de mi es mucha presión y distancia. Aaron creo que va a estar un poco desesperado una vez que se dé cuenta que no puede tocarme, yo voy a poder ver su desesperación por la distancia y poco a poco vamos a poder ir dominando la pelea más y más y esperando una finalización.

Gastón todos te conocen por tus nocauts, ¿en la UFC se abre un nuevo escenario para mostrar más finalizaciones?

Sí, es una nueva plataforma, pero al mismo tiempo igual de grande que Bellator. Recuerdo que mi debut profesional fue enfrente de 14 mil personas en el 2018. Ya estoy acostumbrado a los públicos grandes, a las ligas grandes. Es algo que siempre he esperado, estar en la UFC, cuando llegó el fight week ya sentí que era parte de esto, siento que acá es donde debo estar y acá voy a dar mi mejor trabajo.

¿En la UFC prometes más nocauts?

Todas mis victorias han sido por nocauts, en cada pelea han podido ver distintas versiones de mí, pero estoy confiado que esta es la mejor versión que van a ver. Tengo muchas armas que la gente todavía no ha visto. A mis 30 años recién estoy entrando a mi pico como atleta, creo que voy a poder demostrar muchas cosas, más que mis codos giratorios.

¿Cómo te gustaría acabar la pelea?

En verdad, no pienso mucho en cómo va a acabar la pelea, solamente pienso en dominar desde el principio hasta que acabe, eso es todo lo que pienso.

Debutar en la UFC es el sueño que todo peleador quiere...

Exactamente, como te digo, desde que llegué a Kansas City, siento que esto es mío. Es mi momento, por lo que tanto he esperado.

The spinning elbow of nightmares!



Gaston "@DreamkillerMT" Bolaños​ returns to the cage September 29th in San Jose to take on Ysidro "Chilo" Gutierrez! #Bellator206 pic.twitter.com/Ty1AmWIIS6 — Bellator MMA (@BellatorMMA) August 10, 2018





