El camino de Jake Paul en el boxeo parece haber acabado. A través de sus redes sociales, el polémico influencer anunció su retiro, pese a que acumulaba cuatro victorias seguidas y podría haber tenido más peleas con diferentes personalidades.

““Actualización de estado: boxeador retirado”, publicó Paul, quien el último domingo venció a Tyron Woodley por decisión dividida. El joven youtuber sufrió más de la cuenta para llevarse la victoria ante el excampeón de UFC, pero logró convencer a los jueces y le dieron el triunfo.

Luego de su victoria ante Woodley, Jake Paul había dejado a entrever que estaba pensando retirarse del boxeo. Pero sus palabras no fueron tomadas tan en cuenta luego de que también hablara de una posible revancha contra ‘The Chosen One’.

La publicación de Jake Paul. (Twitter)

“Honestamente no sé veremos, he estado haciendo esto por 18 meses no he descansado, necesito tomarme tiempo, he tenido altas y bajas, quiero estar bien, quizá descansar y pasar tiempo con mi hermano y ahora apoyarlo tal y como lo hice cuando enfrentó a Mayweather”, dijo Paul tras el combate.

“No di mi mejor pelea esta noche, pero mis piernas estaban algo temblorosas, no me había sentido así desde mi primer pelea”, agregó el youtuber aquella noche. Finalmente, terminó cumpliendo su palabra y 24 horas después de su victoria anunció que colgaba los guantes.

Durante sus cuatro combates profesionales, Jake Paul no tuvo tanta exigencia como contra Tyron Woodley, ya que completó los ocho rounds e incluso pasó apuros por alguna mano del excampeón de UFC. Previamente, venía de noquear a otro peleador de MMA, Ben Askren.

La exigencia que le puso Woodley, a pesar de que no es boxeador, le habría hecho replantear su carrera al polémico youtuber. Y es que muchos fanáticos pedían que Paul enfrentara a un oponente con mayor experiencia en el boxeo, lo cual podría haber sido muy riesgoso para él.

