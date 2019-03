¡Por la gloria! Carlos Huachín peleará contra el brasileño Cavalcante por el título de peso gallo en el Inka FC 29

La edición 29 del Inka FC se realizará este viernes en el club Chiquián de Breña, desde las 7:00 pm. En total serán 14 combates y la estelar del evento de MMA estará a cargo del duelo entre el peruano Carlos Huachín y el brasileño Marcelino Cavalcante.

Este duelo tendrá en juego el título de peso gallo del Inka FC, el cual está vacante desde hace cuatro meses. Y luego de defender su cinturón del Fusion Fighting, Carlos Huachín buscará tener otra presea en simultáneo.



Con un récord de nueve victorias y solo tres derrotas, Huachín, miembro del equipo Pitbull Martial Arts Center, es considerado uno de los peleadores de peso gallo más duro del país. Una victoria contra el brasileño Cavalcante sería un gran paso en busca de su sueño: llegar a UFC.

Además de la pelea de Huachín, el peruano Kevin Borjas chocará contra el brasileño Lucas Barreira en otro clásico sudamericano. El peleador conocido como 'Gallo Negro' buscará su segunda victoria como profesional de MMA en el Inka FC 29.

Por otro lado, tres peleas del Inka FC 29 generarán expectativas por tratarse de duelos entre equipos. Y es que el PMAC de Iván Iberico chocará contra Los Perros Sarnosos de Hector Iberico. Cabe señalar que peleadores del interior del país también dirán presente en la cartelera.

Cartelera del Inka FC 29 (Sujeto a modificaciones)



Card Preliminar (7:00 pm)



•(PMAC) Diego Manrique vs Luis Maza (Knockouts Trainning Center)

•(La Perrera Chalaca) Flavio Cervantes vs Malambo (CFT / Trujillo)

•(Zionmma/Arequipa) Jafedt Cardenas vs Alfredo Crispin (Dogo Trainning Center)

• (Team Escorpion) Diego Delgado vs Diego Bushido (La Casa de Batiatus)

• (Perú) Ricardo Paico vs Gerson Verte (Venezuela)

•(Linian Martial Arts) Renzo Gomez vs Renzo Cuneo (Chiko Knockout/ Chiclayo)

• (PMAC)Renzo Roque vs Jhosua Sifuentes (Team Fight Negro Cesar)

•(PMAC/Chiclayo) Brayan Montalvo vs Nicolás Infante (Zionmma/Arequipoa)

•(PMAC/ Tarapoto) Jenix Delgado vs Becquer Schrader (CFT / Trujillo

Card Estelar (10:00 pm)



•(Perú) Carlos Huachín vs Marcelino Calvacante (Brasil)

•(Perú) Kevin Borjas vs Lucas Barreira Oliveira (Brasil)

•(PMAC) Javier Ames vs Jorge Cuenca (Los Perros Sarnosos)

•(PMAC) Jhonatan Cieza vs John Jairo Quiñónes (Los Perros Sarnosos)

•(PMAC) Raul Ramses Palma vs Kevin Soriano



