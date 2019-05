Con la bicolor en el pecho: Geanfranco Cortez buscará dar la sorpresa en la estelar de Combate Américas en Perú

Aunque tenía todo encaminado para ser futbolista -incluso llegó a jugar Copa Perú-, Geanfranco Cortez tenía un 'defecto': le gustaban las peleas. Y de tanto meterse en problemas, decidió escuchar a un amigo y tomó clases en un gimnasio.

Solo fue cuestión de meses para que Gianfranco Cortez se diera cuenta de que ya no quería 'pelotear', sino meterse a pelear a la jaula. Así, con 20 años, y luego de varias peleas amateurs, decidió ser profesional a finales de 2017.



Y cuando menos lo esperaba, le llegó una gran oportunidad: ser parte del evento de Combate Américas en Perú, que se realizará este 31 de mayo en el Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores. Esto tras la partida de Rolando Bedoya de la cartelera.



"Yo estaba descansado porque venía de pelear dos semanas atrás, cuando mi profesor Johnny Iwasaki me llamó. Me dijo que iba a estar en Combate Américas y yo pensé que me estaba bromeando (risas). Luego me dijo que yo sería la estelar", le contó a Depor.

Geanfranco Cortez firmó por cuatro peleas en Combate Américas. (Jesús Saucedo) Geanfranco Cortez firmó por cuatro peleas en Combate Américas. (Jesús Saucedo) Depor

"Estoy tomando con mucha frialdad (la oportunidad de pelear en la estelar), tengo que estar tranquilo. Estoy concentrado, para llegar al peso, ya estoy por buen camino", señaló Geanfranco Cortez, quien pelea en peso ligero (70 kilos).

En cuanto a su rival en Combate Américas, Geanfranco Cortez enfrentará al mexicano Daniel Zellhuber, invicto en siete peleas. "Ya estoy acostumbrado a que las personas tenga de favorito a mis oponentes, me gusta estar con el perfil bajo y sorprender a la gente, me gusta callar bocas", agregó el peruano de 22 años.

"Sé que él es striker (se basa en golpes), yo también lo soy, pero además tengo una buena base de lucha. Lo que si sé es que tira buenas patadas, tengo que ser estratégico, mantener mi distancia y esquivar los golpes. Sin duda, la pelea será vistosa para el público de Combate Américas. Al final, me veo saliendo victorioso", finalizó Geanfranco Cortez.

Geanfranco 'Dhalsim' Cortez Equipo:

Maximo's Combat Club

Maximo's Combat Club Peso y talla:

70 kilos / 1.81 mts

70 kilos / 1.81 mts Récord en MMA:

4-0

4-0 Categoría:

Peso ligero Geanfranco Cortez tiene un récord de 4-0 como profesional. (Foto: Jesús Saucedo) El peruano Geanfranco Cortez firmó por cuatro peleas con Combate Américas.

