Gastón Bolaños tras su quinta victoria en Bellator: "Mi meta es poner en alto el nombre del Perú"

Aunque de por sí ya sentía local en el SAP Center de San Jose en California, pues estaba a menos de una hora de su casa, el peruano Gastón Bolaños salió a la jaula del Bellator 220 más motivado que nunca. Y es que su mamá, a quien no veía hace tres años, estaba presente como su máxima admiradora.

Con su familia alentado, Gastón Bolaños sacó a relucir todo su striking (pelea de pie) y derrotó al estadounidense Nathan Stolen por nocaut técnico en el primer round. Así, sumó su cuarta victoria consecutiva, la quinta en Bellator.

Con ello, confirmó que es un peleador en ascenso y que a punta de codazos, patadas y golpes se va abriendo paso en Bellator. Y luego de ese triunfo, Depor conversó con Gastón Bolaños, quien vive uno de sus mejores momentos a sus 26 años.

Gastón, felicidades por el triunfo...

Gracias, han sido dos años con harto trabajo desde que debuté. He venido entrenando muy duro. Es difícil debutar en una empresa tan grande (Bellator), pero desde mi carrera en muay thai siempre he comenzado en eventos importantes.

Tú vives en Dublín (ciudad californiana) y el evento fue en San José, a menos de una hora. ¿Este campamento fue más cómodo para ti?

He estado viajando un poco, estuve presente en el evento de UFC en Nashville, dicté un seminario en Chicago, pero sí ha sido más cómodo este campamento. Trabajamos muy duros estas últimas dos semanas con mi equipo, sabíamos que íbamos a ser locales.

¿Cómo te preparaste para esta pelea contra Nathan Stolen?

Sabíamos que sería un rival duro, aunque venía de una derrota. Sus victorias fueron por sumisión y nocaut, fue complicado. Estuvimos preparados para dar una pelea dura, ya sea parado o en el piso. En el combate, estuve calmado y conecté los golpes más efectivos y me defendí de los derribos.

En los segundos finales, ambos se conectaron, pero te llevaste la victoria. Demostraste que tienes quijada...

El puñete de Stolen me cayó un poco más arriba de la mandíbula, llegué a sentirlo, pero sabíamos que mi golpe iba a ser el más fuerte. Como no me afectó tanto, lo terminé con mi ground and pound.

Hubo comentarios sobre la decisión del árbitro de parar el combate. ¿Si dejaba un par de segundos más, tu rival se podría recuperar?

Si el árbitro no lo hubiese parado, le hubiera seguido dando más golpes. De que yo iba a acabar la pelea, lo iba a hacer.

Llevas cuatro victorias consecutivas en Bellator, ¿a quién te gustaría enfrentar?

Yo soy un soldado, me prepararé a quién me pongan enfrente. Mi entrenador y las personas de Bellator escogerán al indicado, yo me siento muy bien. Solo tengo un dolor en la mano, pero nada de lesión. En los próximos días ya regresaré a entrenar.

(MMA Junkie) Gastón Bolaños entrena en Combat Sports Academy. (MMA Junkie) MMA

Este año firmaste un nuevo contrato de seis peleas, ¿cuándo planeas pelear nuevamente?

Me gustaría pelear en julio y setiembre, también a finales de año. Mi idea siempre es tener cuatro combates por año. Desde que comencé en muay thai, siempre me ha gustado estar activo, no me gusta descansar mucho.

Si todo marcha bien, ¿planeas pedir una pelea titular pronto?

Sé que habrá un Grand Prix de 16 peleadores (a finales de año). El ganador se llevará un millón de dólares y el título de peso pluma. Sería ideal pelear en ese torneo. Si saco un par de victorias más, de seguro entraré. Voy a dar lo mejor para eso.

Tu estilo de pelea es marcado por tu base en el muay thai...

Sí, pero quiero seguir mejorando mi lucha, mi jiu jitsu y seguir mejorando mi striking (pelea de pie) de MMA. Mi estilo de muay thai es diferente cuando entró a la jaula, no tanto patadas, solo un par de codos, pero tengo buen striking.

Paralelamente a tu carrera en las MMA también peleas en muay thai y kickboxing...

Sí, son carreras distintas. A pesar de que estoy enfocado en MMA y poner en alto el nombre del Perú en Bellator, estoy a un par de peleas de enfrentar al canadiense Gabriel Varga (campeón de kickboxing).

Pero la prioridad es tu carrera en las artes marciales mixtas...

Sí, quiero convertirme en el mejor peleador de MMA, esa es mi prioridad, pero el título de kickboxing es algo que tambíen quiero. Me gustaría hacer una pelea (en kickboxing) este año.

¿Te ves en un futuro en UFC?

Bellator me está tratando muy bien, recién he firmado un contrato de seis peleas más, son dos años. Estoy enfocado en eso. Este es mi momento, el futuro no lo sé, pero no me sorprendería que de acá a unos años Bellator pasé a UFC.

¿Esperas volver a a Perú?

Sí, tengo planes interesantes en Perú. Hace cuatro años que no voy, pero ya lo haré. Se viene algo grande con Ian Escuza (peleador de muay thai). Me considero 100% peruano, siempre salgo con la bandera.

Gastón, cada vez más peruanos están peleando en grandes empresas internacionales, ¿podremos ser potencia?

Sí, en Perú hay demasiado talento. Es momento de dar seminarios en Perú. Tenemos futuro en las MMA y en muay thai. De acá a cinco años habrá varios peleadores peruanos en UFC y en Bellator. Podemos ser potencia, ya que somos sangre guerrera, que hemos nacido para luchar es parte de nuestra historia.

Algún mensaje para los peruanos que practican las MMA...

Que nos vamos con todo, que venimos muy fuertes que sigan entrenando muy duro. Vamos a poner a Perú en el mapa. La forma como lo veo y cómo podemos terminar, es increíble. La visión que tengo para las MMA en Perú es increíble, hay demasiado talento. Podemos llegar muy lejos.

La última victoria de Gastón Bolaños en el Bellator 220. (MMA Junkie)

