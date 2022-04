Pasaron dos años, pero está de vuelta. Luego de una larga ausencia, Gastón Bolaños regresará este viernes por la noche a la jaula de Bellator. El popular ‘The Dreamkiller’ era uno de los pocos peruanos radicados en el exterior que todavía no había vuelto a pelear. Sin embargo, la espera terminó: enfrentará al estadounidense Daniel Carey en la cartelera preliminar del Bellator 277, en California (Hoy 8:00 pm / YouTube).

Aunque en un inicio su rival iba a ser Cass Bell, este decidió salirse de la pelea por motivos personales y lesiones hace dos semanas. La noticia cayó de sorpresa, y parecía que el regreso de Bolaños se retrasaba. Pero la organización pudo encontrar una solución: Daniel Carey. Un oponente al que Bolaños ya conoce bien, pues ambos se enfrentaron 2019 (victoria para Carey).

Con una racha negativa de dos derrotas seguidas, el ‘Dreamkiller’ buscará no solo cobrarse la revancha contra Carey, también volver a la senda del triunfo. Depor conversó con el peruano a puertas de su pelea en el Bellator 277. Asegura que es otro peleador al del 2020 (año de su última presentación) y saldrá a divertirse en la jaula.

Gastón volverás a la jaula luego de dos años, el intervalo más largo que has tenido como peleador de MMA, ¿cuéntame cómo estás? ¿Por qué no te hemos visto pelear antes?

Sí, es verdad por la pandemia, lesiones y otras complicaciones no he podido pelear. Pero el tiempo no ha sido desperdiciado. Han sido dos años de bastante trabajo, muy duro para completar mi juego de MMA. He trabajado mucho en mi grappling, y striking. Trabajando con Gilbert Meléndez, Danny Castillo de Team Alpha Male. También con Adam Picolotti y Mauricio Calvo (entrenador de muay thai y MMA) que ha sido clave en los últimos meses de entrenamiento, y siempre con mi head coach Kirian Fitzgibbons (CSA). Como lo comenté han sido dos años de mucha preparación.

¿Cómo han sido los entrenamientos en este campamento? ¿Te ha costado volver a tener ritmo por el tiempo de ausencia?

El hecho de que no haya peleado no significa que no haya estado entrenado. Siento que estoy en mejor ritmo que nunca.

Tu rival original iba a ser Cass Bell, pero ahora será Daniel Carey, ¿ha cambiado en algo tu preparación por tu nuevo rival?

La pelea con Cass Bell es una que nos interesó muchísimo, es un buen rival y tiene un buen ranking (10) en peso gallo. Lamentablemente, él se lesionó, pero esperemos que esa pelea igual se dé. El objetivo es el mismo.

Gastón Bolaños cayó ante Daniel Carey por sumisión en 2019. (Bellator)

Será la segunda vez que te enfrentes a Carey, la primera pelea la ganó él, ¿cuán diferente será está segunda pelea?

Soy un peleador completamente distinto a la primera vez que me enfrenté contra él.

¿Cuál será el plan para neutralizar a tu rival y evitar que intente la sumisión como en la primera pelea?

Creo ser superior a Carey en todos los aspectos. Mi movimiento, táctica y ejecución con mis golpes serán mucho para él.

¿Buscarás noquear rápido?

Busco divertirme.

¿Cómo crees que será la pelea? ¿Cómo te vez después de la pelea?

Me veo acabando la pelea con mi mano levantada, y la bandera peruana brillando en la jaula de Bellator.

Llegas de dos derrotas seguidas, ¿eso te compromete a salir sí o sí por la victoria?

Como te digo soy un peleador distinto así que no siento presión. Solo busco hacer mi trabajo de la mejor forma posible.

Además de esta pelea, ¿Cuántos más quisieras tener este año en Bellator?

Quisiera tener dos peleas más.

En cuanto a tu carrera en el muay thai, ¿tienes pensando pelear este año?

Es posible, lo hemos hablado, pero ahorita todo el enfoque está en este viernes.





