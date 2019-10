¡Con Jesús Pinedo en la pelea estelar! Conoce la cartelera del ICC 6 de este 19 de octubre en Iquitos

La sexta edición del Iquitos Combat Championship (ICC ) quedó lista para este 19 de octubre en el Coliseo Cerrado de Iquitos. Esto luego de que la promotora nacional anunciara de forma oficial su cartelera, la cual será estelarizada por el peruano Jesús Pinedo.

Luego de su paso por UFC, Pinedo volverá al circuito local para enfrentar al argentino José Luis Alegre en la estelar del ICC 6. Este combate será pactado en peso pluma (66 kilos). Con 23 años, 'El Mudo' buscará su victoria número 17 como profesional.



Por su parte, 'Nano' Alegre tiene con un récord de 14 victorias y solo cinco derrotas. El argentino viene en alza tras mantener una racha de cuatro triunfos consecutivos, la última en julio en el evento Caa Cati Fight de su país.

Por otro lado, Vicente Vargas peleará contra brasileño Sebastiao Da Silva. El popular 'Cemento' saldrá a respetar la 'casa' y buscar su tercer triunfo al hilo, el último ante Zury Valenzuela el evento de Combate Américas en Perú.

Asimismo, los peruanos Andy Ríos y Fernando Noriega también protagonizaron una de las peleas más atractivas de la velada. Cabe señalar que en total el ICC 6 tendrá 15 combates y todo arrancará a las 6:00 pm.

ICC6: cartelera oficial del evento en Iquitos

•Pelea Estelar (Profesional):

1.-Jesús “El Mudo” Pinedo vs. Nano “El Huracán” Alegre.



•Pelea Coestelar (Profesional):

2.- Vicente “El Cemento” Vargas vs. Sebastiao "Tiao Calixto" Da Silva.



•Card Principal (Profesionales):

3.- Andy “Andyconda” Ríos vs. Fernando “El Lobo Solitario” Noriega

4.- Fernando “El Chino” Amoretti vs. Heimo "Gregorio" Carvalho

5.- Aron “Ninja” Bowe vs. Guilherme Gomes

6.- Junior “Keiser” Pezo vs. Josesley “La Pantera” Asipali



•Card Preliminar (Amateurs):

7.- Diego Jumachi (Iquitos) vs. (Huanuco) Vladimir Santamaria

8.- Edgard Torres (Iquitos) vs (Iquitos) Diego Gonzales

9.- Christian Morales (Iquitos) vs. (Iquitos) Angello Benites

10.- Stick Ramírez 🇵🇪 vs. 🇧🇷 Asique Muller

11.- Lucas Silva (Iquitos) vs. (Tarapoto) Jordan Coral

12.- Moises Zumba (Iquitos) vs. (Iquitos) Carlos Pinedo

13.- Daniel Lavi (Iquitos) vs. (Iquitos) Angerson Castro

14.- Emerson Velasco (Iquitos) vs. (Iquitos) Diego Vela.

15.- Seth Pinedo (Iquitos) vs. (Iquitos) Luis Tamani

