¡Saldrán con todo! John Jairo Quiñones peleará ante Jhonatan Cieza en la estelar del 300 Sparta 29

La edición 29 del 300 Sparta se realizará esta noche, desde las 9:00 pm, en el club Chiquián de Breña. En total serán 13 combates y la estelar del evento de MMA estará a cargo del duelo entre John Jairo Quiñones y Jhonatan Cieza, pactado en 57 kilos.

Quiñones, conocido como la 'Bala', volverá a enfrentar a Cieza, 'Petty', quien lo venció en su debut como peleador profesional el año pasado. Esa vez, el integrante de los Perros Sarnosos cayó por sumisión, por lo que hoy saldrá decidido a cobrar revancha.

Para el 300 Sparta 29, ambos peruanos dieron con el peso correcto (57 kilos) y quedaron listos para subir a la jaula, una pelea pactada a tres rounds. La coestelar del evento estará a cargo del peruano Javier Ames, quien chocará contra el cubano Freddy Masabo.

Asimismo, la venezolana Yuneisy Duben debutará como de manera profesional en las MMA frente a la nacional Mavet Torres. Por su parte, el peruano Jorge Cuenca volverá a la jaula para enfrentar a Marvin Pérez.



En otro de los duelos profesionales del 300 Sparta 29, Diego Villar, de 17 años, peleará ante Bily Chong. Del mismo modo, Milko Tucto estará frente a frente a Bray Paiva.

Cartelera del 300 Sparta 29 (Sujeto a modificaciones)



Card Preliminar (9:00 pm a 10:30pm):

*Javier Gurmendi (40 Glok MMA) vs Christopher Arteta (Team Renzo Gracie)

*Victor Larrea (Attitude FC) vs Brayan Montalvo (PMAC)

*Juan Mallma (Team Dinamita) vs Sthepano Diaz (M -16)

*Yeng Inga (Doble A Team de la Mata) vs Alberth Salmavides (Attitude FC)

*Alonso Acho (Team Ludus) vs Paolo Vacaro (Team Dinamita)

*Omar Artega (Team Escorpion) vs David da Costa (Los Perros Sarnosos).

*André Shinaraua (Los Perros Sarnosos) vs Erick Villano (40 Glok MMA)



Card Estelar (10:30 pm a 12:30 am)

*Diego Villar (Los Perros Sarnosos) vs Bily Chong (Team Fenix)

*Jorge Cuenca (Perú) vs Marvin Perez Eizaga (Venezuela)

*Milko Tucto (Los Perros Sarnosos) vs Bray Paiva (Piura)

*Mavet Torres (The Pitbull Team) vs Yuneysi Duben (Venezuela)

*Javier Ames (PMAC) vs Freddy Masabo (CUBA)

*John Jairo Quiñones (Los Perros Sarnosos) vs Jonathan Cieza (PMAC)