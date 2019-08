Duelo que promete: Milko 'Tatú' enfrenta a James Llontop este viernes en la pelea estelar del 300 Sparta 33

La edición 33 del 300 Sparta se realizará este viernes en el Club Chiquián de Breña con 10 peleas prometedoras, desde las 8:00 pm. Un evento de MMA que será encabezado con el duelo entre Milko 'Tatú' Tucto y James Llontop en peso ligero (70 kilos).

Con un récord de 3-0 como profesional, Milko 'Tatú' buscará su cuarta victoria al hilo frente al 'Cardíaco' Llontop. Es que con una base en luta livre, el peleador del equipo de Los Perros Sarnosos viene de someter a todos sus rivales.



Por su parte, James Llontop, miembro del equipo de Knockstar Team, llega con un récord de 2-1. Eso sí, el año pasado, se coronó campeón en la categoría muay thai de la Federación Mundial de Kickboxing (WKF por sus siglas en inglés).

Jeanpool Porras vs Fredy Masabo será la coestelar del 300 Sparta 33. (Foto: Brenda Sotomayor)

Asimismo, en la coestelar, el cubano Fredy Masabo peleará contra el peruano Jeanpool Porras, en peso pluma. La 'Araña' ostenta una victoria y un empate, mientras que el nacional viene de un triunfo y cuatro caídas.



Otro combate atractivo del 300 Sparta 33 será el de John Jairo Quiñones. Y es que el campeón de peso mosca (57 kilos) subirá de división a gallo (61 kilos) para enfrentar a Fernando Candela, experimentado peleador de muay thai.

Cartelera del 300 Sparta 33 (Card sujeto a modificaciones)

Cartelera estelar:



•Milko Tucto (Los Perros Sarnosos) vs James Llontop (Knockstar Team)



•Jeanpool Porras (Team Porras/Perú) vs Fredy Masabo (Team Masabo/Institnto/Cuba)



•Víctor Borda (Los Perros Sarnosos/Perú) vs Ronald Adames (Team Negro Cesar/Venezuela)



•John Jairo Quiñones (Los Perros Sarnosos) vs Fernando Candela (Candela Fight Team)



•Zaid Rojas (Sangre de Campeones/Perrera Chalaca) vs Jesús Paino (Maretazo-Muay Thai)



•Alejandra Pérez (Los Perros Sarnosos) vs Regina Casana (Artes Marciales Tradicionales)



Cartelera preliminar:



•Luis Ortega (Los Perros Sarnosos) vs Junior Hernández (Singpatong Muay Thai & MMA)



•Jod García Trujillo (Los lobos Salvajes de Marquez) vs Piero Dante Pineda (BarranKO)



•Sebastián Sánchez (Los Perros Sarnosos/Team Giglio) vs Marcelo Cirilo (40 Glock MMA)



•Raúl Pacheco (Dragón Rojo) vs Mikler Casimiro ( Linaje Fighting/Barranca)

