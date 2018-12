Luego de dos años, el peruano Daniel Vásquez volverá a la jaula para pelear ante el venezolano Dennis Hernández en la estelar del 300 Sparta 28. Un combate de MMA pactada en peso libre, 82 kilos.

El popular 'Dinamita', del equipo Los Perros Sarnosos, regresará a la acción tras recuperarse de una fractura en el antebrazo izquierdo, la cual lo alejó todo este tiempo de la jaula. Aunque su rival, 'La Mákina', está acostumbrado a pelear en 77 kilos, aceptó el reto por mutuo acuerdo.

Por otro lado, la coestelar estará a cargo del duelo entre James Llontop, de Knockstar Team, y Javier Ames (PMAC), pactado en 70 kilos. Asimismo, John Jairo Quiñones chocará frente a Brian Camizan en 57 kg.

En el lado femenino, Melissa Santos peleará contra Vanessa Toribio en un combate de 61 kilos. Cabe señalar que el 300 Sparta 28 tendrá 12 peleas en total. El evento se llevará a cabo el 13 de diciembre en el Club Chiquián de Breña, a partir de las 8:00 pm.



Cartelera del 300 Sparta 28 (Sujeto a modificaciones)

Card Estelar:

*Daniel Vásquez (Perú) vs Dennis Hernández (Venezuela)

*Javier Ames (PMAC) vs James Llontop (Knockstar Team), 70kg

*John Jairo Quiñones (Los Perros Sarnosos) vs Brian Camizan (Team Rinox), 57 kg



Card Preliminar:

*Vanessa Toribio (Los Perros Sarnosos) vs Melissa Santos (BarranKO)

*Milko Tucto (Los Perros Sarnosos) vs Sthepano de la Vega (Attitude Fight Club)

*César García (Team Rumble ) vs Diego Delgado (Team Scorpion)

*André Shinaraua (Los Perros Sarnosos) vs Erick Villano (40 Glock MMA)

*Freddy Huamán (Dragón Rojo) vs Nehemias Cardebas (Escuela Novoa)

*Flavio Cervantes (Perrera Chalaca) vs Jaime Sierra (Attitude FC)

*Rodrigo Rivoin (Flow Fight/ Chimbote) vs Jhosua Sifuentes (Team Fight Negro Cesar)

*Abraham Sánchez (Team Rumble) vs Piero Carbajal (AlaT Dojo / Chimbote)

*John Alejos (PMAC) vs Kevin Estrada (Independiente)