Tres títulos de la promotora Fusion Fighting Championship estarán en juego en el FFC 36 , evento que se desarrollará este miércoles 19 de diciembre. Una velada de MMA que tendrá presencia de peleadores internacionales de México y Brasil.

El peruano Jackson Mora será parte del evento estelar del FFC 36. Y es que el campeón de la división de peso mediano (84 kilos) defenderá su título ante el brasileño Ederson Macedo, quien viene de ganar en Hong Kong.

Un combate con sabor a revancha, pues Mora ya se enfrentó a Macedo en 2013, en Brasil. Esa vez, el peruano cayó ante 'Lion' por la vía de sumisión ('mataleón'), por lo que en el FFC 36 buscará reivindicarse con una victoria.

Asimismo, Rolando Bedoya unificará el cinturón wélter (77 kilos) ante el mexicano Enrique Granados, campeón indiscutido en la coestelar del FFC 36. Mientras que Rudy Gavidia expondrá el título pluma frente al brasileño Julio César Chaves.

FFC 36: cartelera del evento (Sujeto a modificaciones)

Estelares:

*Título Mediano: Jackson Mora vs. Ederson Macedo

*Título Wélter: Enrique Granados vs. Rolando Bedoya

*Título Pluma: Rudy Gavidia vs. Julio Cesar Chaves

*Cristiano Estela vs. Jairo Ribeiro

*Luis Guzmán vs. Ronald Tubiñez



Preliminares:

*Óscar Miguel vs. Franco Tezen

*Junior Chate vs. Fabriccio Robles

*Alessio Pastorino vs. Eduardo Briceño

*Valentino Fernández vs. Alejandro Chávez

*Amateur: Fernando Cuchani vs. Rodrigo Cossio

*Amateur: Tito Rubini vs. Harold Espinoza