¡Por el título gallo! Peruano Luigui Quezada pelea contra brasileño Victorino en la estelar del Inka FC 31

Desde que debutó como profesional hace cuatro años, el peruano Luigui Quezada se abrió paso en la división de peso gallo. Y ahora, el peleador de 22 años tendrá la oportunidad de disputar el título vacante de los 61 kilos del Inka FC , esta noche en su edición 31.

Y es que con el ascenso de Carlos Huachín a UFC, el título de peso gallo del Inka FC quedó vacante. Por eso, este viernes el trujillano Luigui Quezada buscará vencer al brasileño Gabriel Victorino para coronarse como nuevo campeón de la categoría.

“He estado entrenando muy fuerte, será una muy buena. pelea. Quiero ganar ese cinturón, en mi primera disputa. será un gran logro para mi carrera", declaró Quezada, que representa al equipo Cyclops Fight Team (CFT) de Héctor Arévalo.



En tanto, el brasileño Victorino -de 22 años- llega de dos victorias consecutivas, ambas hechas el año pasado. Por otro lado, la coestelar del Inka FC 31, estará a cargo del duelo entre el peruano Daniel Vásquez y el venezolano Yonathan Márquez.



Daniel Vásquez enfrenta a Yonathan Marquez en peso wélter. (Foto: Libia Sánchez) Daniel Vásquez enfrenta a Yonathan Márquez en peso wélter. (Foto: Libia Sánchez) Inka FC

Con 29 años, 'Dinamita' Vásquez lleva siete triunfos en la categoría de peso wélter (77 kilos), cinco de ellos por nocaut y representa al equipo de Los Perros Sarnosos. Mientras que el 'Titán' Márquez, de Pitbull Martial Arts Center, registra dos victorias y dos derrotas.

Asimismo, Jhonatan Cieza enferntará a Ivan Mollnar, una pelea pactada en peso gallo. De igual forma, Kevin Borjas se medirá contra Jorge Icomena. Cabe señalar que el Inka FC 31 se realizará esta noche, desde 9:00 pm, en el club Chiquián de Breña.

Inka FC 31: cartelera estelar

–Luigui Quezada vs. Gabriel Victorino (Brasil) por el título de peso gallo (61 kg)

–Daniel Vásquez vs. Yonathan Márquez (Venezuela) (peso wélter)

–Jhon Alejo vs. Marvin Pérez (Venezuela) (peso gallo)

–Jhonatan Cieza vs. Iván Molnar (peso gallo)

–Kevin Borjas vs. Jorge Icomena (peso gallo)

–Bruno Rodríguez vs. Gerson Verte (Venezuela) (peso wélter)

Inka FC 31: cartelera preliminar

– Regina Casana vs. Yuneisy Duben (peso mosca)

–Alejandra Fernández vs Luz. Huarcaya (54 kg)

–Mariana Soria vs. Terry Quispe (54 kg)

–Sebastián Nori vs, Brayan Montalvo (peso gallo)

–Luis Maza vs. Jorge Manrique (peso pluma)

–Jhair Paz vs. Cristian Olano (peso mosca)

–Jorge Luis Gabriel vs. Sebastián Salazar (54.5 kg)

–Franco Ortega vs. Renzo Gomez (56 kg)

–Jair Pérez vs. José Paz (68 kg)

