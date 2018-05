Las artes marciales mixtas (MMA ) vienen creciendo a pasos agigantados en el Perú, que de a pocos se viene consolidando como una de las grandes potencias latinoamericanas de esta disciplina. Y esto quedó demostrado el último viernes por el joven peleador nacional Sebastián Ruiz.

Con apenas 19 años, el 'Gallo' Ruiz, como también lo conocen, viajó a Canadá para formar parte del evento TKO MMA. Ahí se tuvo que enfrentar al campeón gallo (61 kilos) de esa promotora: Jesse Arnett.

A pesar de tener poco tiempo de preparación para enfrentar a un rival con 14 años más de experiencia, Sebastián Ruiz sorprendió por su estilo atrevido y su agresividad para los intercambios de golpes. Aunque terminaría perdiendo por sumisión (guillotina) en el segundo round.

Al final del combate, Jesse Arnett se acercó hasta a la esquina del peruano para felicitarlo por su gran actuación, mientras todos los asistentes en el coliseo lo llenaban de aplausos.



"No me pude llevar el triunfo pero he conseguido una gran experiencia. No he perdido contra cualquiera, es un peleador que lleva 18 combates encima y yo solo 2", dijo Sebastián Ruiz, quien debutó profesionalmente en diciembre pasado con un triunfo por nocaut técnico sobre Alberto 'Piedrita' Quiroz.