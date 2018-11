El peruano José Zarauz tendrá este miércoles la oportunidad de ser campeón ligero (70 kilos) de la promotora peruana Fusion Fighting Championship. Esto cuando enfrente al brasileño Joanderson 'Tubarao' de Brito en la estelar del FFC 35 en el Rosedal de Surco.

José Zarauz, uno de los competidores más prometedores de nuestro país, ha peleado en Brasil, Eslovaquia y Costa Rica. Y el miércoles podrá devolverle el título ligero de FFC al Perú, ya que 'Tubarao' se hizo con la corona al vencer a Johnny Iwasaki.

Por otro lado, en la coestelar del FFC 35, Carlos Huachín, uno de los noqueadores más letales del país, chocará ante el brasileño Andrine Dalla por el título vacante de peso gallo (61 kilos).

Otra de las principales peleas será la de Fernando 'El Zopilote' Roca, quien medirá fuerzas contra el venezolano Erick Estaba. Un combate válido por la categoría peso mediano (84 kilos).

Cartelera del FFC 35

*Joanderson Brito (Brazil) vs José Zarauz. Peso ligero (70 kg)

*Carlos Huachin vs Andrine Dalla (Brasil) Peso gallo (61 kg)

*Fernando 'Zopilote' Roca vs Erick Esteba (Venezuela) Peso Mediano (84 kg)

*Luis De La Puente vs Yury Valenzuela. Peso mosca (57 kg)

* Luis Guzmán vs John Gallardo (Venezuela) Peso completo (120 kg)