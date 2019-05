Combate Américas: Renzo Méndez, el peruano que abrirá el evento en Lima, promete salir victorioso

A pesar de que aún era menor de edad, a Renzo Méndez nada le impidió entrar a la jaula para tener su primera pelea amateur. Por ello, solo fue cuestión de tiempo para verlo –ya con 18 años– de forma profesional.

Aunque su arranque no fue el esperado (tres derrotas seguidas), Renzo Méndez aprendió de sus errores y se convirtió en uno de los peleadores de peso gallo más importantes del país. Y con la llegada de Combate Américas a Lima, el 31 de mayo, el 'Nene' tendrá su gran oportunidad para brillar.



Y es que Méndez no solo debutará en Combate Américas, sino que abrirá el 'telón' frente al colombiano Andrés Ayala. "Estoy muy emocionado por este gran paso, esta cartelera es crucial para todos los peruanos que vivimos de esto", le dijo a Depor.



Lejos de sentir presión por ser el primer peruano en pelear, el ‘Nene’ está listo para la acción. "Es un privilegio porque voy a representar al país. Es un sueño cumplido", agregó.



Si bien su rival llega con cuatro derrotas al hilo, no se confía, pues el colombiano saldrá a dar el golpe. "Sé que es un peleador explosivo y jamás subestimo a nadie, pero me enfocaré en mi estrategia", finalizó Renzo Méndez.

Renzo 'El Nene' Méndez

Contacto Livre

Peso y talla:

​61 kilos /1.73 mts

Récord en MMA:

12-6

Categoría:

Peso gallo (MMA) El peruano Renzo Méndez firmó por una pelea con la empresa Combate Américas.

