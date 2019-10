¡Acción en Chimbote! Roy Quispe peleará este sábado ante Raúl Ramsés en la estelar del 300 Sparta 35

La edición 35 del 300 Sparta se realizará este sábado en Nuevo Chimbote con 12 peleas prometedoras, desde las 8:00 pm. Un evento de MMA que será encabezado por el duelo entre Roy Quispe y Raúl Ramsés, en peso pluma, 66 kilos.



Con un récord profesional de 3-0, Raúl Ramsés -del equipo Pitbull Martial Arts Center (PMAC)- buscará seguir invicto. Y así sumar su cuarta victoria como peleador frente a Roy Quispe, quien llega de dos derrotas seguidas.

El popular 'Inka', del Templo Chavín, no logra un triunfo desde 2017, cuando venció a Renzo Torres por nocaut técnico. Por lo que saldrá decidido a revertir la maal racha ante Ramsés, que viene de superar a Kevin Soriano, en marzo.

Justamente, Soriano -de Los Perros Sarnosos- estará presente en la coestelar del 300 Sparta 35 para pelear contra José Salazar en peso ligero (70 kilos). Esta será su segunda presentación como peleador profesional luego de 13 combates en amateur.

La cartelera estelar del 300 Sparta 35 comenzará con el duelo entre Carlos Ken -miembro del Templo Chavín- y Kevin Velásquez -integrante de Flow Fight. Cabe señalar que el evento se realizará en el centro de convenciones La Curva en Nuevo Chimbote.

(Foto: Brenda Sotomayor) Kevin Soriano peleará contra José Salazar en la coestelar del 300 Sparta 35.

300 Sparta 35: cartelera completa del evento desde Chimbate

CARD ESTELAR



•Roy Quispe (Templo Chavín) vs Raúl Ramsés (PMAC)

•Kevin Soriano (Los Perros Sarnosos) vs José Salazar (Templo Chavín)

•Carlos Ken (Templo Chavín) vs Kevin Velasquez (Flow Fight)



CARD PRELIMINAR

•Rodrigo Rivoin (Flow Fight) vs Nicanor Pasapera (Team Samurai)

•Miguel Correa (Templo Chavin) vs Omar Gambini (MMA del Rio)

•Edgar Gomes (MMA del Rio/Venezuela) vs Jusepi Lojas (Team Samurai/Peru)

•Angel Muñoz (Flow Fight) vs Renzo Gonzales (Team Kipai)

•J. Pablo Llorca (MMA del Rio) vs Marco Villaverde ( Team Leyton)

•Yordan Vidal (Team Leyton) vs Martin Arroyo (Team Kipai)

•Gesler Vargas (Team Dragon) vs Kevin Moises (Flow Fight)

•Jimy Villalobos (Team Leyton) vs Harold Puicon (Team Kipai)

•Jonathan Laborio (Team Demolicion) vs Anderson Ore (Team Kipai)

