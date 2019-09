¡No se calla nada! Nick Kyrgios le respondió a leyenda del tenis australiano por haber pedido que lo sancionen

El australiano Nick Kyrgios , una vez más, está metido en una polémica. Esta vez con su compatriota y ganador de dos Grand Slam neoyorquinos Patrick Rafter. ¿Qué ha ocurrido entre ellos?

Hace unos días, Rafter pidió una sanción para Kyrgios por haber dicho durante el US Open que la ATP era corrupta. El actual chico malo del circuito no se iba a quedar callado y ya respondió a través de su cuenta de Twitter.

"¿No me han sancionado, probablemente, porque lleno todos los estadios en los que juego y así el torneo gana plata conmigo? No me sorprende que Rafter hable sobre esto. A él le encanta hacer pelear a los australianos. Sigue disfrutando el ser relevante, campeón", publicó el actual número 27 del mundo.



Rafter no es el primer australiano que pide una sanción para Kyrgios. Rod Laver, el único tenista que ha ganado dos veces los cuatro Grand Slam en un mismo año, también dijo que la ATP debería castigar a Nick por sus malas actitudes.

Por el momento, Kyrgios puede seguir jugando. De hecho participará, desde este viernes, en la Laver Cup 2019, en la que será parte del equipo del resto del mundo.

