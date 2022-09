ESTO VA A EXPLOTAR‼️ #UFC279



-Estelar 5 rounds Diaz vs Ferguson 🔥

-Co-estelar 5 rounds Chimaev vs Holland 💥

-Además Li vs. Rodríguez 🌶



DETALLES ➡️ https://t.co/kGFBxmrWb7 pic.twitter.com/xhX2G2I1Jj