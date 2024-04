La velada del sábado 13 de abril de UFC 300 nos mostró uno de los nocaut más importantes del año, cuando Max Holloway derrotó a Justin Gaethj en los últimos instantes del combate. Ante esta exhibición, un eufórico Hollaway no puso en duda cual es su próximo objetivo y el estadounidense le lanzó el reto al español Ilia Topuria, quien ha aceptado este combate. En los próximos días se podría conocer cuál será el escenario para esta batalla de ‘gigantes’.

La trayectoria de Holloway en la UFC ha estado marcada por combates emblemáticos, y su disposición a enfrentarse a Topuria añade un nuevo capítulo de anticipación entre los aficionados. Holloway cuestiona las decisiones de la UFC respecto a la gestión de los contendientes y la oportunidad otorgada a Topuria para competir por el título, lo que ha generado especulaciones sobre las estrategias y los posibles resultados de este enfrentamiento.

Ante la pregunta sobre una posible defensa del título de Topuria en España, específicamente en el nuevo Santiago Bernabéu de Madrid, Holloway se mostró entusiasmado con la idea, siempre que las circunstancias lo permitan. Este potencial duelo no solo sería un hito para la UFC en España, sino que también promete ser un evento histórico en la carrera de ambos luchadores.

Ilia Topuria se encuentra entre los VIPs que asistirán al evento, posiblemente negociando su futuro en la UFC. La dinámica entre Holloway y Topuria sugiere una rivalidad creciente que solo puede resolverse dentro del octágono, elevando aún más las expectativas para este enfrentamiento.

La posibilidad de que este combate se materialice no solo es alta, sino que también sería un enfrentamiento cargado de habilidad, estrategia y determinación. Con ambos luchadores en la cúspide de sus carreras, el choque entre Ilia Topuria y Max Holloway se perfila como uno de los más esperados en la historia reciente de la UFC.

¿Qué dijo Topuria sobre la pelea?

Topuria también habló previamente con ESPN Deportes sobre el combate entre Holloway y Gaethje, y aseguró antes de su mensaje que no tenía nada claro el reto lanzado por el hawaiano. “Hoy es su gran noche, pero tendrá que volver a remar”, decía. “Estoy contento, porque después de ver a Holloway ganar, me acabo de dar cuenta que tendré dos cinturones, no solo uno”, comentó el luchador de 27 años.

Preguntado por el espectacular nocaut y pelea de su posible próximo rival, Topuria no se mostró tan maravillado como el resto de los aficionados. “Le vi bien, pero para ser honestos, nada especial... eso nunca sucedería conmigo, porque soy una persona que piensa dentro del octágono. Me van a tirar piedras, pero le veo súper básico, no lo veo”. El español tiró una referencia a su título contra Alexander Volkanovski para calentar aún más la cosa: “Lo que él no pudo hacer en 90 minutos yo lo hice en 9″, recordó.

¿Cuándo y dónde será la pelea?

Topuria, quien se proclamó monarca del Peso Pluma en UFC 299, señaló que en la reunión que tuvo con los directivos de la empresa, quedó cerrado que una función se llevará a cabo en España, pero sin dar detalles de la sede y si el evento será numerado o una Fight Night.

El peleador español señaló que sólo espera a la recuperación de Holloway para definir cuando será la pelea en el feudo del ibérico, el cual se presume sería el estadio Santiago Bernabeu.





TE PUDE INTERESAR