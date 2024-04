Pocas son las estrellas de la lucha libre que trascienden en el tiempo como lo ha hecho La Roca, The Rock, Rocky, El Campeón del Pueblo, o simplemente Dwayne Johnson. Es que basta con escuchar su música de entrada para que todo un estadio retumbe y explote de emoción. Y cuando aparece en la rampa rumbo al ring, su sola presencia ya es una experiencia inolvidable para cualquier fanático de WWE y el wrestling. Ya en el cuadrilátero, una ceja levantada es suficiente para tener al público -en las gradas y detrás del televisor- a sus pies. Y si tiene el micrófono en la mano, aún mejor, pues sabemos que se viene un segmento entretenidísimo e inolvidable.

Todo eso es La Roca, el luchador que debutó hace 28 años y que hoy es una leyenda viviente de la lucha libre. Aunque hace casi 20 años se retiró a tiempo completo de WWE -para consolidar una solvente carrera en Hollywood- aparece de forma esporádica y en eventos importantes. Es que su popularidad, pese a que ya pasaron muchos años de su prime en el ring, no ha decaído. Es más, gracias a su carisma y fama obtenida como actor, ha trascendido en el tiempo y hoy es conocido por grandes y chicos, fanáticos y no fanáticos de la lucha libre. Su presencia es garantía de un show inigualable y, por supuesto, de ingresos cuantiosos. Un ejemplo es WrestleMania XL, la edición 40 del más grande show de WWE, que lo tuvo como protagonista. Estas últimas semanas ha estado en los shows de Raw y SmackDown, llevándolos a picos de sintonía, y el último fin de semana estelarizó el evento más importante de la lucha libre. Por eso, acá te dejamos todo lo que debes saber de esta leyenda del wrestling, en un A-Z imperdible.

A

Austin

Es imposible hablar de La Roca no mencionar a ‘Stone Cold’ Steve Austin. Es que la ‘Serpiente Cascabel’ fue el más grande oponente que tuvo La Roca en su época a tiempo completo en WWE. Y no solo era una rivalidad en el ring, sino también por el cariño de la gente, que muchas veces se dividía entre estos dos grandes favoritos de la industria del wrestling. Además, ambos protagonizaron el main event de WrestleMania X7, considerado por muchos expertos como el mejor de la historia, en una lucha que también es considerada por muchos como una de las mejores de este evento. Juntos, construyeron una época inolvidable.





B

Big Show

El gigante luchador fue uno de sus grandes rivales. Con él, además, se construyó una de las historias más memorables en un Royal Rumble y se cambió una regla básica del combate. Es que en la edición del año 2000 de esta batalla, La Roca y Big Show fueron los dos últimos participantes. Y cuando ‘Rocky’ estaba por ser eliminado, se cogió de la tercera cuerda y eliminó a su enorme oponente, resultando ganador del Royal Rumble. Sin embargo, en un video posterior, se ve cómo La Roca tocó con un pie el suelo antes de eliminar al Big Show, por lo que, en teoría, este debió ser el ganador. Sin embargo, tras una entretenida historia, el resultado no se cambió, pero sí una regla del Royal Rumble que hasta hoy se mantiene: ambos pies deben tocar el suelo para ser eliminado.





C

Codazo del pueblo

Quizá muchos cuestionen la autenticidad del daño que puede recibir su rival, pero no se puede negar su popularidad. Es que toda la coreografía de La Roca para aplicarlo es un espectáculo que ponía -pone- a la gente de pie. Pararse sobre el rival tendido, quitarse la codera, el cruce de brazos, la corrida de cuerda a cuerda, la frenada con el talón y finalmente la aplicación de un codazo sobre el pecho es la marca registrada de La Roca en el ring. En WrestleMania XL vimos el famoso ‘Codazo del pueblo’ y seguramente veremos más en el futuro.





D

Dwayne Johnson

Aunque para muchos sigue siendo La Roca, el luchador profesional que hizo historia en WWE, su verdadero nombre es Dwayne Johnson, tiene 51 años -nació en 2 de mayo de 1972- y, tras haber dominado la industria de la lucha libre, se convirtió en el actor mejor pagado de Hollywood. Además, Johnson es dueño de una marca de tequila llamado Teremana, estudió criminología en la Universidad de Miami, donde también jugó fútbol americano, y lanzó un libro en el año 2000, llamado ‘The Rock says…’ (La Roca dice…). Además, tiene una fundación en la que se ayuda a niños con enfermedades especiales y en más de una ocasión ha hecho público su deseo de ser algún día presidente de Estados Unidos.

¿Dwayne Johnson presidente de Estados Unidos? Antes ha dicho que es una posibilidad real (Foto: Kevin Mazur / Getty Images for Spike)





E

Era Attitude

Esta famosa etapa de la WWE se dio justo cuando La Roca se encontraba en su prime y es recordada con nostalgia por los fanáticos de la lucha libre. Es que en esta era, no solo se valoraban las luchas en el ring -aunque ese aditiva de sangre que permitía el ser ujn show para mayores de 14 años siempre se saludaba-, sino también las historias construidas detrás de ellas y los personajes que las interpretaban. Y en esa premisa, La Roca cumplía un papel clave. Por su habilidad en el micro y su capacidad para construir historias -como fase o heel (bueno o villano)-,muchos lo consideran el ‘rey’ de esta época, título que se disputa con ‘Stone Cold’ Steve Austin, la otra cara de la ‘Era Attitude’.

Ellos fueron los responsable de la grandiosa era Attitude (Foto: WWE)

F

Familia

La Roca proviene de una familia de luchadores, que tiene sus orígenes en Samoa. Es hijo de Rocky Johnson y nieto de Peter Maivia. Justamente el nombre con el que debutó en WWE, en 1996, fue en homenaje a ambos: Rocky Maivia. La Roca tiene tres hijas. La mayor, Simone Johnson, trabaja en WWE bajo el nombre de Ava Raine y ya ha tenido apariciones televisadas. Además, tiene muchos tíos, primos y sobrinos que son luchadores, destacando su primo Roman Reigns, con quien hizo equipo en WrestleMania XL para enfrentar a Cody Rhodes y Seth Rollins.

Simone Johnson firmó contrato con la WWE en el 2020. (Foto: AFP)





G

Goldberg

En 2003, tras vencer a ‘Stone Cold’ Steve Austin en WrestleMania de ese año, La Roca anunció que se retiraría, pues ya había derrotado a todos los grandes nombres de la época. Entonces, hizo su debut en WWE Goldberg, el popular luchador que se hizo conocido en WCW, y ambos terminaron enfrentándose en el evento Backlash de ese año, en la que fue la última pelea a tiempo completo de La Roca en WWE.





H

Hulk Hogan

Muchos han comparado a La Roca con Hulk Hogan. Es que el ícono de la lucha libre es quizá el nombre más popular de la industria y tiene muchas similitudes con La Roca, como por ejemplo su personaje identificado con los fanáticos, su buen uso del micro, además de los monólogos llenos de irreverencias y frases construidas que enganchan a la gente. Eso sin mencionar que ambos fueron la cara de WWE en sus respectivas épocas. En 2002, en WrestleMania X8, ambos se enfrentaron en una lucha denominada ‘Icon vs. Icon’, en uno de los combates más emblemáticos de este evento. La Roca resultó ganador.

I

‘If you smeeeell…?’

Inevitable que no se te ponga la piel de gallina cuando esta frase retumba en una arena de WWE y la gente vibra emocionada. Gran parte del éxito de La Roca se debe a su habilidad con el micrófono y a las frases que utilizaba para enganchar con el público. El emblemático ‘If you smeeeell… what The Rock is cooking?’ (¿Si puedes oleeer lo que La Roca está cocinando?) se volvió su carta de presentación, pese a su extraña construcción gramatical sobre todo al traducirla al español.





J

John Cena

En 2012, La Roca volvió al ring para enfrentar a John Cena y logró vencerlo en el main event de WrestleMania XXVIII. En el Raw del día siguiente, dijo que retaba el campeón en WrestleMania 29, sin importar quién fuera. En Royal Rumble del 2013, CM Punk, el campeón de WWE en ese momento, retó a La Roca, pero perdió y ‘Rocky’ se coronó campeón. Finalmente terminó defendiendo -y perdiendo- el título ante John Cena. Aunque al final de la lucha se dieron la mano en señal de respeto, trascendió que ambas estrellas tuvieron discusiones y choques reiterativos fuera del guion durante toda la rivalidad. Cena reconoció esto aunque señaló que lo solucionaron y mantienen una buena relación. En WrestleMania XL tuvieron un breve enfrentamiento en lucha final del show.





K

Ken Shamrock

Aunque el popular ‘Hombre más peligroso del mundo’ no logró hacer una carrera en el wrestling de la talla de La Roca, ‘Stone Cold’ o Hulk Hogan, su destreza como peleador de MMA era bien conocida y tuvo un par de años en la cima de WWE. Durante ese tiempo, fue uno de los grandes rivales de La Roca. Es más, la lucha que tuvieron en la final del torneo Rey del Ring, que finalmente ganó Ken Shamrock, impulsó la carrera de La Roca, aunque le quedó la espina de no ganar Rey del Ring, como hicieran otras estrellas como ‘Stone Cold’ Steve Austin, Bret Hart, Triple H, Kurt Angle o ‘Macho man’ Randy Savage, por mencionar algunos.

Así lucen en la actualidad las estrellas de la Era Attitude. (WWE)





L

Linaje

La creación de la agrupación The Bloodline -El Linaje, en español- ha sido el gran motor creativo de WWE en los últimos años. Y también desde el inicio de este grupo, liderado por el excampeón de WWE Roman Reings, se sabía que la presencia de La Roca podía darse en cualquier momento. Es que el espíritu de este stable radica en magnificar la figura de Reings como la ‘cabeza’ de la amplia familia de luchadores que representa y a la cual pertenece también Dwayne Johnson. Aunque en un inicio ambos se iban a enfrentar, por motivos creativos, en WrestleMania XL, hicieron equipo.

La Roca mostró el árbol genealógico de su familia previo a WrestleMania XL. (Foto: WWE)

M

Mick Foley

Durante los años de gloria de La Roca en WWE, un rival y compañero con el que tuvo gran química fue Mick Foley, sobre todo en su personaje de Mankind. Juntos, incluso, formaron un popular equipo llamado Rock ‘n’ Sock Connection y ganaron los campeonatos en pareja en tres ocasiones. Luego de su primer ‘retiro’ en 2003, La Roca volvió para WrestleMania XX (2004) para hacer dupla con Foley y enfrentar a Evolution (Rick Flair y Batista). Eso sí, aunque se les recuerda mucho como equipo, Mankind fue un gran rival de La Roca, sobretodo en su etapa como rudo. Es más, ambos protagonizaron una de las peleas más brutales de la época. Además, Mankind ganó su primer título al vencer a La Roca, en una lucha que disparó el rating de Raw por encima de WCW, su competencia. Con los años mantuvieron su gran amistad.





N

Nation of domination

Debutó como Rocky Maivia en 1996, pero su personaje no tuvo mucha acogida, por lo que ‘evolucionó’ a La Roca, como parte del grupo rudo Nation of Domination. En este, La Roca tiene mayor protagonismo con el micro, y se empieza a notar su gran desenvolvimiento. Aunque era ‘heel’ -villano- sus promos tenían gran acogida por parte del público, pues empieza a hablar en tercera persona ‘The Rock says…’ (La Roca dice…) y no temía en insultar o imitar a otros luchadores, con un estilo rudo pero entretenido. Eventualmente se enfrentó a algunos de sus compañeros, derrotando a Farooq y convirtiéndose en líder del grupo.

The Nation of Domination: Farooq, The Rock, D’Lo Brown y Kama Mustafa. (WWE)





O

Owen Hart

El recordado Owen Hart fue otro de los rivales clásicos de La Roca. Había buena química entre ellos e hicieron varias veces equipo para pelear por los campeonatos en pareja, aunque no tuvieron éxito. “Owen y su hermano Bret me acogieron en mi año de novato y me acogieron y orientaron en un momento crítico cuando este principiante mucho lo necesitaba. Nos divertimos mucho, trabajamos extremadamente duro. Siempre estaré agradecido con Owen”, recordó La Roca en una entrevista hace unos años.





P

Pesadilla Americana

La Roca volvió al cuadrilátero en WrestleMania XL para hacer dupla con su primo Roman Reings y enfrentar a Seth Rollins y a Cody Rhodes, la ‘Pesadilla Americana’. En un inicio, el evento principal del evento iba a ser La Roca contra Roman Reings, pero, gracias a la presión que ejerció el público, finalmente fue Rhodes el retador al título de WWE. Y no es que los fanáticos estén en contra de La Roca, sino que hay una historia construida alrededor de Rhodes para que termine su historia en WrestleMania. Incluir a La Roca se vio forzado y así lo entendió Triple H, el directivo encargado de planificar el evento. La Roca también lo sintió así y cedió su lugar, pero, en lugar de lamentarse, adoptó la faceta de heel y semana a semana alimentó la rivalidad con la ‘Pesadilla Americana’. Aunque el estelarista era Reings, La Roca y Cody Rhodes acapararon toda la atención.





Q

¿Quién es el Jefe?

La Roca volvió este año a WWE para ser el evento estelar y luchar con su primo Roman Reings, quien finalmente perdió el título en WrestleMania XL a manos de Cody Rhodes. Al no haberse enfrentado, sigue existiendo una historia abierta: ¿quién es el verdadero Jefe de la familia? WWE seguro construirá una historia alrededor de esto, siempre que la agenda de La Roca lo permita y que Reings, quien se dice tomaría un descanso tras perder su título, vuelva en la plenitud de sus condiciones.

Roman Reings y La Roca fueron parte del reparto de Hobbs & Shaw, el universo de Rápidos y Furiosos. (Foto: Internet)





R

‘Rocky, Rocky, Rocky…’

El cántico del público rendido ante el talento de La Roca. Infaltable los ‘Rocky, Rocky, Rocky’ como muestra de afecto. Incluso, en WrestleMania XL se escucharon, pese a que La Roca representaba el papel de villano.





S

SmackDown

Otra de las frases que popularizó La Roca. No tiene una definición exacta al ser una palabra que inventó La Roca, pero SmackDown se traduciría como paliza o a golpe limpio. Fue tal laa popularidad que adquirió esta frase que WWE decidió bautizar así a su nuevo programa, el hoy ya tradicional SmackDown.





T

Triple H

Aunque la rivalidad con ‘Stone Cold’ Steve Austin fue la principal en la carrera de La Roca, ambos eran favoritos del público. Triple H, por su parte, representaba todo lo que La Roca no era. Era un villano despiadado, que buscaba ganar a toda costa y no contaba con la simpatía del público, pese a llevar el título mucho tiempo. Muchas veces enfrentó a La Roca, y muchas veces, usualmente con alguna trampa, lo derrotó, por lo que muchos recuerdan la rivalidad entre ambos como una de las más memorables en la historia de WWE.

Triple H y La Roca se enfrentaron en 1999 por el título de WWE, con Shawn Michaels como árbitro especial. (Foto: WWE)





U

Undertaker

Otra leyenda como La Roca que también tuvo su prime en la misma época. Se enfrentaron muchas veces y también hicieron equipo. Incluso, lograron el campeonato en parejas en una ocasión. Nunca tuvieron una lucha de ‘despedida’, pero en WrestleMania XL, protagonizaron un momentazo, cuando The Undertaker apareció para aplicarle una ‘Tumba rompecuellos’ a La Roca, cuando este intentaba ayudar a su primo Roma Reings. Inolvidable.





V

Vince McMahon

En la etapa estelar de La Roca en WWE, Vince McMahon, dueño de la compañía, representaba el papel de jefe opresor y despiadado. Aunque en algún momento La Roca tuvo su etapa de villano y compartió equipo con McMahon en el grupo denominado La Corporación, usualmente le hacía frente al ver sus malos tratos. Aunque rivales en el guion, ambos mantienen una gran amistad y han seguido trabajando juntos con el paso de los años.

Stone Cold vs. The Rock (2001). Vince McMahon ayudó a Stone Cold. (Fuente: WWE)





W

WrestleMania

La Roca tuvo momentos memorables en WrestleMania, como su pelea ante ‘Stone Cold’ Steve Austin en Wrestlemania X7 o la lucha con Hulk Hogan un año después. También estelarizó el evento dos veces más, ya como luchador a tiempo parcial, al enfrentar a John Cena en ambas ocasiones. En WrestleMania XL fue el main event de la primera noche al hacer dupla con Roman Reings.





X

D-Generation X

Cuando fue parte de Nation of Domination o La Corporación, enfrentó muchas veces D-Generation X, un grupo liderado por Shawn Michaels y Triple H, aunque este último fue el líder en la época del prime de La Roca. Su rivalidad impulso la carrera de ‘Rocky’, pues DX era el grupo más popular del momento. En solitario, ya como ‘bueno’, La Roca enfrentó a un DX que se había vuelto rudo.





Y

Y con ustedes, Rocky Maivia

El debut de La Roca se dio en Survivor Series de 1996, bajo el nombre de Rocky Maivia, entrando en la tradicional lucha de eliminación y siendo el único sobreviviente de su equipo. Bajo ese primer apelativo ganó un título intercontinental, aunque meses después, ya cuando perdió el título, su personaje emuló a La Roca en su versión rudo. El resto es historia.





Z

Zona Hollywood

Durante su etapa como luchador a tiempo completo en WWE, La Roca empezó a tener apariciones en programas de televisión y su habilidad en el micro no pasó desapercibida. En Hollywood se empezaron a fijar en él y tuvo papeles pequeños en algunas películas. Su gran salto se dio en 2002, cuando protagonizó El Rey Escorpión. Desde entonces, su carrera como actor despegó y optó por ‘retirarse’ en 2003, aunque siguió teniendo apariciones esporádicas. Con el tiempo, su popularidad en Hollywood fue creciendo, obteniendo papeles en franquicias como Rápidos y furiosos o Jumanji, convirtiéndose en el actor mejor pagado del medio. Por eso, sus apariciones en WWE fueron cada vez más espaciadas, aunque, como él mismo ha declarado, siempre que tiene un espacio en su agenda, es feliz de volver a la compañía que considera su casa y volver a practicar lo que lo llevó a la fama: la lucha libre.

La Roca Dwayne Johnson forma parte de las películas de Rápidos y Furiosos. (Foto: Universal Pictures)





TE PUEDE INTERESAR