Aunque ya era casi un hecho, luego de que firmó por AEW, CM Punk decidió hacer oficial el secreto a voces: su retiro de las artes marciales mixtas. El llamado’ Mejor en el Mundo’ le notificó a UFC su decisión de colgar los guantes a sus 42 años.

La noticia la dio a conocer el portal MMA Fighting, que informó que el propio CM Punk le avisó a la empresa de su decisión. Con ello, el excampeón de WWE estará a tiempo completo en AEW y en lo que será su primera lucha en siete años.

Y aunque CM Punk goza de gran prestigio en el wrestling, su paso por las artes marciales mixtas no fue el esperado. Este mes se cumplen cinco años desde que debutó en UFC y en su primera aparición cayó ante Mickey Gall por sumisión.

Tras ello, en 2018, volvió al octágono para su segundo combate, pero tampoco destacó: cayó ante Mike Jackson, siendo sus dos únicos combates en UFC. Eso sí, semanas después de su última pelea, se conoció que su rival dio positivo por marihuana y el resultado de la pelea terminó en ‘sin resultado’.

Luego de su paso sin brillo por UFC, su nombre empezó a sonar fuerte de vuelta en el wrestling, especialmente en AEW. Y hace un par de semanas, CM Punk hizo su esperada vuelta en su tierra natal, ,Chicago, anunciando su primer combate en mucho tiempo: Darby Allin el 5 de septiembre en All Out.

“Creo que es el oponente perfecto. Me estoy acercando a esto como si fuera un chico casi nuevo, pero la cabeza vieja regresa a esto. Desde la perspectiva de la historia artística, no puedo perseguir a Kenny [Omega] de la manera correcta. Es el campeón (mundial). No tendría ningún sentido. Nunca luché en esta organización”, dijo CM Punk sobre su nuevo rival.