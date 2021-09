Aunque ya está haciendo trabajos de rehabilitación, tras la lesión de su pie, lo más probable es que Conor McGregor recién vuelva a pelear a mediados del próximo año en UFC. Sin embargo, eso no le ha quitado protagonismo, ya que ‘The Notorious’ siempre está activo en redes sociales.

El irlandés está en constante interacción con sus fanáticos y durante una sesión de preguntas y respuestas en Twitter decidió revelar cuántas peleas le quedan en su actual contrato con UFC. McGregor dio la respuesta a un fanático que compartía sus datos sobre ventas en PPV.

El excampeón de UFC también quiso corregirlo apuntando que tiene actualmente 8 de los 10 récords de PPVs en ventas. Y que va aprovechar los dos combates que le quedan en su contrato para romperlos todos.

Comentario de Conor McGregor. (Twitter)

“Esta lista es incorrecta. McGregor vs. (José) Aldo hizo más que UFC 100: Brock (Lesnar) vs. (Frank) Mir. Y McGregor vs. (Donald) ‘Cowboy’ (Cerrone) hizo más que McGregor vs. Aldo. Actualmente tengo 8 de los 10 mejores PPV de UFC”, comentó McGregor.

“Con dos peleas restantes en mi contrato, buscaré terminar con el top 10 completo en PPV. ¡Motivador!”, agregó ‘The Notorious’, que atraviesa su peor racha como profesional, pues acumula dos derrotas seguidas, ambas ante Dustin Poirier.