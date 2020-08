Pocas veces una pelea ha sido tan dispareja como la estelar del UFC Vegas 8. Y es que Aleksandar Rakic dominó a su antojo a Anthony Smith y lo venció por decisión unánime (30-26, 30-27 y 30-27).

Rakic comenzó firme con low kicks (patadas bajas) a un Smith que poco a poco fue perdiendo peso en el combate. El peleador serbio no solo fue superior en el striking, también fue estratégico y lo dominó contra la reja en el suelo.

Smith nunca encontró la forma de levantarse y revertir su incomoda situación, lo que generó que Rakic domine la pelea. Fueron tres rounds sólidos de ‘Rocket’.

“Mi primer PPV y con victoria, tenía mucha presión, porque mi familia me estaba viendo. Estuve trabajando mi lucha para esta pelea. Quería demostrarle a todos que soy un striker, pero también domino el piso”, declaró Rakic, quien sumó su quinta victoria en UFC.

“Necesito un rival top 5, quiero pelear por el cinturón de peso semipesado. El ganador entre Dominick Reyes y Jan Blachowicz debe ser mi rival”, agregó. Por otro lado, Anthony Smith sumó segunda derrota seguida.

UFC Vegas 8: resultados del evento

Neil Magny derrotó a Robbie Lawler por decisión unánime - Peso wélter

Alexa Grasso derrotó a Ji Yeon Kim por decisión unánime -Peso mosca

Ricardo Lamas derrotó a Bill Algeo por decisión unánime - Peso pluma

Impa Kasanganay derrotó a Maki Pitolo por decisión unánime - Peso medio

Zak Cummings derrotó a Alessio Di Chirico por decisión unánime - Peso medio

Alex Caceres derrotó a Austin Springer por sumisión - Peso catchweight

Sean Brady derrotó a Christian Aguilera por sumisión - Peso welter

Polyana Viana derrotó a Emily Whitmire por sumisión -Peso mosca

Mallory Martin derrotó a Hannah Cifers por sumisión - Peso paja

Inicialmente, la pelea Smith vs. Rakic no iba a ser la estelar de la velada. Sin embargo, con el cambio pasó a ser tres asaltos y ya no de cinco, como pensado originalmente.

Este viernes los dos protagonistas dieron el peso. Smith registró 205 libras, mientras que Rakic 205.5. Más allá de haber pesado algo más, el austríaco de 28 años no tendrá ningún problema para subir al octágono.

Anthony Smith llega a la pelea de este sábado luego de la derrota por nocaut técnico frente a Glover Teixeira, en mayo. Mientras que Aleksandar Rakic cayó por primera vez en diciembre contra Volkan Oezdemir.

UFC Smith vs. Rakic: horarios del mundo

País - Preliminares - Estelares

Perú - 17:00 - 21:00

España - 00:00 - 02:00

México - 17:00 - 21:00

Chile - 18:00 - 22:00

Ecuador - 17:00 - 21:00

Colombia - 17:00 - 21:00

Argentina - 19:00 - 23:00

Uruguay - 19:00 - 23:00

Paraguay - 19:00 - 23:00

Venezuela - 18:00 - 22:00

EE.UU. (del Este) - 18:00 - 22:00

EE.UU (del Pacífico) - 15:00 - 19:00

Brasil - 20:00 - 00:00

Canales que transmiten el evento de UFC

España: DAZN

Estados Unidos: PPV, ESPN + y UFC Fight Pass.

México: ESPN (Preliminares) y FOX Sports.

Chile: FOX Sports.

Argentina: ESPN y ESPN 2.

Perú: ESPN y ESPN 2.

Ecuador: ESPN y ESPN 2.

Colombia: ESPN y ESPN 2.

Uruguay: ESPN y ESPN 2.

