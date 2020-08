“Nunca lo verás venir” (You’ll never see it coming') era el lema de SummerSlam 2020, y más exacto no pudo ser. Y es que realmente el final sorprendió a todos tras el inesperado regreso de Roman Reigns, quien volvió a WWE tras varios meses de ausencia por la pandemia de coronavirus.

El samoano, al haber tenido leucemia, era una persona vulnerable, por lo que WWE le dio la libertad de quedarse en su casa cuando la pandemia comenzó. Muchos pensaron que no lo volvieron en un ring al menos durante este año, pero ‘The Big Dog’ apareció en el Amway Center de Florida.

Y lo hizo con un claro mensaje: buscar el título Universal, ya que ni bien Bray Wyatt se coronó nuevo campeón frente a Braun Strowman, Reigns apareció con una ‘lanza’ sobre ‘The Fiend’. El samoano también se fue contra el ‘Monstruo entre Hombres’ y lo castigó con varios silletazos.

Tras ello, Roman Reigns regresó a la carga contra Bray Wyatt: esperó que se ponga de pie y lo remató con otra ‘lanza’. Con los dos luchadores tendidos, el ‘Perro Mayor’ cogió el título Universal y lo alzó en señal de que buscará volver a ser campeón.

TE PUEDE INTERESAR