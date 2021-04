Pasaron 40 minutos para que la primera lucha de Wrestlemania 37 inicie. El mal tiempo en Florida, sede del Raymond James Stadium, provocó una pausa en el arranque del esperado evento. De hecho, los anunciadores Byron Saxton, Michael Cole y Samoa Joe lo anticiparon en la transmisión de inglés.

En la antesala de la ‘Vitrina de los Inmortales’ se conoció que el clima podía jugar una mala pasada pues hubo pronóstico de tormentas eléctricas aisladas y dispersas. De ese modo, tras las palabras de bienvenida de Vince McMahon y la presentación especial de la cantante Bebe Rexha, todos los fanáticos tomaron sus precauciones.

En las graderías del coloso estadounidense las casi 25 mil personas que llegaron para presencia el show se cubrieron por las precipitaciones. Del mismo modo, los rostros de la TV de la compañía hicieron lo propio.

Mientras tanto, hasta esperar que la situación mejore, todo se llevó a cabo tras bambalinas. Entrevistas a los protagonistas: un careo entre Bobby Lashley y Drew McIntyre; las palabras de Bianca Balair, Kevin Owens y Seth Rollins.

Hasta que el legendario Hulk Hogan y Titus O’Neil salieron hasta el inicio de la rampa. Ambos avisaron a los fanáticos que la primera lucha de la jornada iba a empezar en solo unos minutos para abrir la noche uno de Wrestlemania 37.

De ese modo, tras 40 largos minutos de espera, el primero en salir fue Drew McIntyre para la emoción de los seguidores del deporte de entretenimiento. Seguido, el campeón de la compañía Bobby Lashley, quien defenderá su corona.

Wrestlemania 37: cartelera de la primera noche

Sasha Banks vs Bianca Belair: Campeonato femenino de SmackDown.

Bobby Lashley vs Drew McIntyre: Campeonato de la WWE.

New Day (Xavier Woods & Kofi Kingston) vs AJ Styles y Omos: Campeonatos por parejas de Raw.

Lana & Naomi vs Riott Squad (Ruby Riott & Liv Morgan) vs Natalya & Tamina vs Mandy Rose & Dana Brooke: Turmoil match para una oportunidad por los campeonatos por parejas femeninos.

Braun Strowman vs Shane McMahon: combate en una jaula de acero.

Bad Bunny y Damian Priest vs The Miz y John Morrison.

Seth Rollins vs Cesaro.