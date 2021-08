Edge no había podido celebrar una victoria con público desde su retorno y lo hizo este sábado, frente a más de 50 mil personas, en uno de los momentos más calientes de WWE SummerSlam 2021.

En un combate no apto para cardiacos, no paró hasta hacer rendir a Seth Rollins y festejó a lo grande en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

‘The Rated R Superstar’ prometió acabar con el ‘Arquitecto’ en la antesala y no defraudó a los aficionados de la lucha libre, protagonizando un enfrentamiento emocionante de principio a fin para demostrar su vigencia.

Edge venció a Seth Rollins en SummerSlam 2021. (Video: Star Action)

“En SummerSlam te voy a quemar”, había advertido en SmackDown y esta noche apareció entre llamas antes de subir al cuadrilátero, completamente ovacionado.

Todo terminó cuando Edge tomó a Seth Rollins por las manos y golpeó su cabeza contra la lona en reiteradamente. Luego completó la tarea con una llave y consiguió el triunfo vía rendición.

WWE SummerSlam 2021: la previa

WWE SummerSlam 2021 se desarrollará en el Allegiant Stadium de Las Vegas (Nevada). Habrá un total de 10 combates durante la noche. El detalle más resaltante es que la mayoría de luchadores supera los 35 años: Goldberg (54) será el más veterano, mientras que Dominik (24) el más joven.

John Cena será el hombre a seguir en la noche, dado que vuelve en busca de obtener el campeonato mundial número 17 en su historial y así poder convertirse en el más ganador de la empresa de lucha. No obstante, Roman Reigns no será un rival fácil de doblegar. Otro enfrentamiento atractivo será el Bobby Lashley vs. Goldberg, aunque el veterano competidor no es favorito para quedase con el campeonato de la WWE.

