Aunque era uno de lo equipos con mayor proyección en WWE, The Revival no pudo encajar en la empresa, ya sea por decisión creativa o por empatía con el público. Por ello, luego de varios meses inactivos, Dash Wilder y Scott Dawson llegaron a un acuerdo para ser liberados de la compañía.

“A partir de hoy, viernes 10 de abril de 2020, WWE y The Revival han acordado su salida de inmediato de WWE. Les deseamos todo lo mejor en sus futuros proyectos”, escribió WWE en el comunicado de prensa publicado en su web oficial.

Si bien otras superestrellas que han sido liberadas de sus contratos no han podido trabajar en otro lugar, cumpliendo con la cláusula de 90 días de no competencia, The Revival sí podrá hacerlo. Según el periodista Ryan Satin, de Pro Wrestling Sheet.

“Para su información, he confirmado con varias fuentes que The Revival no tienen una cláusula de no competencia, y ahora son libres de trabajar donde quieran. A eso se debe la expresión de ‘liberación inmediata’ por parte de WWE”, escribió el periodista.

Con ello, Dash Wilder y Scott Dawson podrán trabajar de inmediato en otro lugar, por ejemplo en All Elite Wrestling. Y es que en más de una ocasión, Cody Rhodes y los Young Bucks revelaron que les gustaría contar con The Revival en AEW.

La información del periodista Ryan Satin sobre The Revival. (Twitter)

