El tenis peruano se prepara intensamente para vivir una nueva y emocionante jornada deportiva a nivel internacional. La selección nacional afina los últimos detalles logísticos para afrontar un trascendental desafío frente a su similar de Paraguay por los esperados Qualifiers correspondientes al Grupo Mundial I de la famosa Copa Davis durante esta temporada. Buscando alcanzar la ansiada victoria frente a su incondicional público local, el comando técnico peruano analizó exhaustivamente el presente de los deportistas para armar una convocatoria sumamente competitiva y sólida.

La absoluta responsabilidad de liderar este vital proceso recayó nuevamente en las experimentadas manos del capitán Luis Horna, quien mantuvo un estricto hermetismo durante las últimas semanas respecto a los nombres que integrarían el equipo definitivo.

El reconocido ex tenista nacional evaluó cuidadosamente el desgaste físico, el ritmo de competencia internacional y la adaptación de cada posible candidato, dilatando el gran anuncio oficial para mantener la expectativa al máximo, sabiendo que muchos de ellos se encuentran, incluso, en medio de competiciones importantes.

Luego de prolongar la intriga entre todos los aficionados al deporte, el estratega decidió revelar finalmente sus cartas principales. El comando técnico confirmó que la enorme responsabilidad de asumir el rol como primera raqueta nacional recaerá sobre los hombros de Ignacio Buse, quien viene demostrando un ascenso espectacular en el circuito, alcanzando apenas hace unos días el puesto 32 del ranking mundial.

Ignacio Buse está próximo a disputar el US Open en el TOP 30 del ranking mundial. (@winstonsalemopen)

Para secundar esta ambiciosa apuesta deportiva, el capitán anunció al resto de los integrantes que defenderán los colores patrios. Gonzalo Bueno fue ratificado como una pieza fundamental dentro de la estructura, mientras que la solvencia en la modalidad de dobles estará plenamente garantizada con las importantes inclusiones de Alexander Merino y Arklon Huertas del Pino.

Con el equipo de gala completamente definido y listo para la acción, la histórica contienda internacional ya cuenta con una programación oficial. Esta apasionante serie tenística se desarrollará los próximos días 18 y 19 de setiembre, teniendo como majestuosa sede principal las instalaciones del Jockey Club del Perú.

Luis Horna se dirige a los hinchas peruanos

En medio de la gran atención mediática generada tras oficializar la ansiada convocatoria, el líder del banquillo blanquirrojo aprovechó los micrófonos para dirigirse directamente a la hinchada nacional. “Queremos invitar a todo el público para que nos apoye como vienen haciendo en los últimos años”, expresó el estratega.

Asimismo, el capitán destacó el innegable compromiso y la actitud que han mostrado sus dirigidos de cara a este gran desafío continental en condición de locales. “El equipo está muy motivado y con muchas ganar para enfrentar al equipo paraguayo”, aseguró Horna.

Finalmente, el experimentado director técnico cerró su intervención analizando la complejidad del rival de turno, dejando en claro que deberán esforzarse al máximo. “Entendemos que será una serie bastante complicada y muy pareja. Esperemos contra con el apoyo de todos ustedes”, sentenció.

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