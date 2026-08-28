Cienciano ya tiene definido el camino que recorrerá en busca de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) hizo oficial las fechas y los horarios para los cruces de cuartos de final, confirmando que la escuadra imperial abrirá su llave frente a Montevideo City Torque en la altura del Cusco, para luego definir la clasificación una semana después en suelo uruguayo. El vencedor de esta eliminatoria avanzará a la penúltima instancia del certamen continental, cuya gran final se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

El conjunto dirigido por Horacio Melgarejo llega a esta fase tras firmar una gran campaña. En la ronda previa, la escuadra cusqueña remontó primero un marcador adverso ante Lanús con un categórico 4-0 en condición de local, y posteriormente apabulló a Botafogo con un aplastante 6-1 en la ‘Ciudad Imperial’. Pese a caer 1-0 en el encuentro de vuelta disputado en Río de Janeiro, el global de 6-2 le aseguró el boleto a los cuartos de final, instancia a la que no accedía desde hace 23 años, cuando terminó coronándose campeón en la edición 2003.

Por su parte, Montevideo City Torque arriba a este cruce registrando un hito sin precedentes para su historia. La escuadra charrúa superó a Tigre de Argentina con un marcador global de 3-1, tras vencer 1-0 como visitante y cerrar el pase con un 2-1 en el Estadio Centenario. Con este resultado, el club perteneciente al City Football Group se transformó en la primera institución uruguaya fuera de Peñarol y Nacional en inscribir su nombre entre los ocho mejores de un torneo Conmebol desde Defensor Sporting en 2015.

El desempeño del elenco montevideano a lo largo de la competencia refleja la exigencia del desafío que enfrentará el ‘Papá’. A lo largo de su trayecto internacional en la presente edición, Montevideo City Torque ha cosechado siete victorias en nueve compromisos disputados, dejando en el camino a rivales de peso como Gremio de Brasil, Palestino de Chile y el mencionado cuadro argentino.

Con el calendario confirmado, la hinchada cusqueña sueña con revivir las épocas doradas de la institución a nivel internacional. Con la mirada fija en el choque de ida y el objetivo de construir una ventaja decisiva en el Inca Garcilaso de la Vega, la ilusión de alzar la segunda Copa Sudamericana en la historia del club cobra más fuerza que nunca.

Cienciano viene de eliminar a Botafogo en octavos de final en un polémico duelo en Brasil. (Foto: Getty Images)

Fechas y horarios confirmados de los duelos entre Cienciano y Montevideo City Torque





Ida: 10 de septiembre | 19:30 horas (Perú) – 21:30 horas (Uruguay) | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

10 de septiembre | 19:30 horas (Perú) – 21:30 horas (Uruguay) | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco Vuelta: 17 de septiembre | 21:30 horas (Uruguay) – 19:30 horas (Perú) | Montevideo

Cruces de cuartos de final de la Copa Sudamericana





Santa Fe vs. Vasco da Gama | Ida: 8/9 – 17:00 COL / 19:00 BRA – Bogotá | Vuelta: 15/9 – 19:00 BRA / 17:00 COL – Río de Janeiro

| Ida: 8/9 – 17:00 COL / 19:00 BRA – Bogotá | Vuelta: 15/9 – 19:00 BRA / 17:00 COL – Río de Janeiro Boca Juniors vs. São Paulo | Ida: 8/9 – 21:30 ARG/BRA – Buenos Aires | Vuelta: 15/9 – 21:30 BRA/ARG – São Paulo

| Ida: 8/9 – 21:30 ARG/BRA – Buenos Aires | Vuelta: 15/9 – 21:30 BRA/ARG – São Paulo Santos vs. Atlético Mineiro | Ida: 9/9 – 19:00 BRA – Santos | Vuelta: 16/9 – 19:00 BRA – Belo Horizonte

| Ida: 9/9 – 19:00 BRA – Santos | Vuelta: 16/9 – 19:00 BRA – Belo Horizonte Cienciano vs. Montevideo City Torque | Ida: 10/9 – 19:30 PER / 21:30 URU – Cusco | Vuelta: 17/9 – 21:30 URU / 19:30 PER – Montevideo

Cienciano avanzó a cuartos de final y desató la celebración en la Plaza Mayor de Cusco (Foto: GEC)

TE PUEDE INTERESAR