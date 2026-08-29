El liderato absoluto del Torneo Clausura se pondrá en juego este fin de semana cuando Deportivo Garcilaso visite el estadio Alejandro Villanueva para enfrentarse a un Alianza Lima que quedó relegado en el tercer lugar. En la previa de este trascendental compromiso válido por la séptima jornada del campeonato peruano, el guardameta y capitán del conjunto cusqueño, Patrick Zubczuk, decidió tomar la palabra analizando profundamente el complejo reto que significa jugar en condición de visitante frente al siempre favorito cuadro ‘blanquiazul’.

El popular ‘Pedacito del Cielo’ llega a la capital buscando mantener su racha positiva para no ceder terreno en la lucha por el título. Por su parte, la escuadra ‘victoriana’ intentará recuperar el puesto perdido tras algunos empates consecutivos durante sus más recientes presentaciones.

Consciente de la inmensa expectativa que rodea a este choque de punteros, el arquero nacional dejó en claro la gran postura que adoptará su equipo. “Con muchas ganas de enfrentarlo, creo que estamos pasando por un lindo momento, con mucha humildad lo estamos disfrutando y queremos alargarlo”, aseguró a la prensa.

Deportivo Garcilaso llega puntero en la table ante Alianza Lima. (Foto: Deportivo Garcilaso)

El guardameta reconoció que la temporada aún es muy larga, pero considera que esta clase de encuentros sirven como un excelente termómetro. “El campeonato lleva pocas fechas aún, así que hay que ir fecha a fecha... esta es una linda oportunidad para medirnos con uno de los equipos que está peleando arriba”, detalló.

Lejos de sentirse intimidados por el ambiente que suele vivirse en las tribunas, el capitán trasladó toda la responsabilidad hacia los locales. “Saber que no hay presión, que ellos son favoritos y que nosotros tenemos que hacer nuestro partido inteligentemente... Nosotros no tenemos miedo a nada”, aseveró tajantemente.

Durante su extensa intervención, el portero también fue consultado sobre si encaraba este compromiso con un sabor especial debido a su conocido pasado en Universitario de Deportes. “No, no para nada, yo lo vivo como jugador de Deportivo Garcilaso... y con mucho orgullo de estar luchando los primeros puestos”, respondió.

En cuanto al aspecto táctico y los referenciados para frenar la ofensiva local, especialmente ante figuras veloces como Eryc Castillo, prefirió destacar el gran nivel grupal íntimo. “(Hay que estar atentos) Con todos los jugadores, ellos tienen muchos buenos jugadores, así que hay que tener mucho cuidado con todos”, advirtió.

Eryc Castillo tiene 14 goles en la Liga 1 2026. (Foto: Getty Images)

¿Hay desconfianza en el arbitraje?

Más allá de lo que siempre quieren dar a entender en las redes sociales, sobre un favoritismo en el arbitraje hacia los equipos limeños, el líder del conjunto imperial descartó sentir cualquier tipo de preocupación frente a polémicas que puedan surgir con la terna que impartirá justicia.

En cuanto a nombres, el juez principal de la contienda será Sebastian Lozano y en el VAR estará César García, pero el arquero no le tomó mucha importancia esperando que no sean protagonistas en el juego. “El arbitraje creo que es igual para los dos equipos siempre, cuando se equivocan, se equivocan también para los dos... de eso no hay ningún problema ni miedo”, concluyó Zubczuk.

TE PUEDE INTERESAR