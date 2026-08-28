Un ciclo emblemático en el vóley peruano ha llegado a su fin. A sus 34 años, la histórica capitana Karla Ortiz hizo oficial su retiro definitivo de la Selección Peruana de Vóley. La decisión se originó al confirmarse que no formaría parte de la nómina de convocadas para disputar el Campeonato Sudamericano de Río de Janeiro, certamen internacional que otorgará boletos al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

A través de un sentido pronunciamiento en sus redes sociales, la experimentada atacante señaló la nostalgia y el orgullo que le produjo defender los colores patrios durante más de veinte años. “Jamás imaginé que llegaría el día de despedirme de esta hermosa camiseta. Defender estos colores me trajo inmensas alegrías y también grandes aprendizajes en las tristezas. Hoy cierro una etapa maravillosa en mi vida para abrir paso a nuevos proyectos”, manifestó la experimentada voleibolista al poner punto final a su extensa trayectoria vistiendo la Bicolor.

Su periplo con la Selección Mayor dejó un saldo de entrega incondicional desde sus primeros años de competencia. Con el combinado nacional, la atacante punta disputó importantes torneos, destacando su participación en el Mundial de Japón 2010 —siendo la última jugadora en actividad de aquel histórico plantel—, además de cosechar medallas de bronce en los Sudamericanos de 2009, 2011, 2013, 2017 y 2019, la medalla de plata en 2015, el oro en los Juegos Bolivarianos de Trujillo 2013 y el oro en los Juegos Odesur.

En sus palabras de despedida, Ortiz no dejó pasar la oportunidad de expresar su gratitud a quienes la acompañaron a lo largo de dos décadas de carrera a nivel selección. “Agradezco a cada entrenador por impulsar mi crecimiento deportivo y personal. Pero, sobre todo, agradezco a mis hermanas, amigas y compañeras por hacerme parte de ese sueño que construimos juntas día a día de llevar a nuestra selección a lo más alto”, expresó.

Karla Ortiz llegó a principios del 2025 a la 'U' para reforzar el ataque de las 'pumas'. (Foto: Universitario)

La trayectoria a nivel de clubes de Karla Ortiz ha sido también extensa. A lo largo de los años, alzó títulos nacionales vistiendo las camisetas de Divino Maestro (2010) y Regatas Lima (2016), además de sumar experiencias en el extranjero al competir en la liga de Israel con el Hapoël Névé Shaanan y en Chile con el Boston College. Sus destacadas actuaciones le valieron reconocimientos como la Mejor Atacante de Punta del Sudamericano 2013 y el premio a la Jugadora Más Valiosa (MVP) del torneo peruano en varias oportunidades.

De cara al futuro del seleccionado en el certamen sudamericano en suelo brasileño, Ortiz envió un mensaje de aliento hacia sus compañeras que asumirán el reto de buscar el boleto mundialista. “Es momento de emprender nuevos rumbos. Eso sí, jamás duden de mi amor por el Perú y por este deporte que me dio todo. Cierro este mensaje con el corazón lleno: ¡Arriba Perú y vamos por ese mundial, las amo!”, concluyó con fervor patriótico.

Su mensaje también despertó la respuesta de Kiara Montes, otra representante de experiencia de la Selección Peruana de Vóley. “Agradecida con la vida por haberme permitido compartir contigo, por enseñarme que el amor por nuestros país es incondicional. Gracias por haber sido todos estos años nuestro soporte y la voz de nuestros derechos. La bandita que cargo como capitana te prometo que la asumo y asumiré con mucho amor y respeto, como tú me enseñaste. Te amo”, declaró la actual capitana.

Pese a haber cerrado de manera definitiva su capítulo con el combinado nacional, los fanáticos del voleibol no perderán de vista a la punta. Actualmente, la experimentada deportista se mantiene en las filas de Universitario de Deportes, institución con la que renovó su compromiso para disputar la Liga Nacional de Vóley.

Antonio Rizola es el DT de la Selección Peruana de Vóley. Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec

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