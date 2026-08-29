La fecha que toca disputarse este fin de semana en el Torneo Clausura trae consigo un ambiente de absoluta tensión en los alrededores del barrio de Matute. Alianza Lima se prepara para afrontar un desafío trascendental frente al Deportivo Garcilaso, que hoy ostenta el primer lugar. Con la inmensa obligación de recuperar el liderato perdido durante las últimas fechas, el comando técnico ‘blanquiazul’ ha decidido publicar la nómina oficial de convocados, revelando sorpresivas inclusiones y con un Pablo Guede que mantiene firmes sus posturas disciplinarias que generan muchísimo asombro entre todos los fieles aficionados.

La expectativa generada alrededor de este determinante enfrentamiento es gigantesca debido a la ajustada tabla de posiciones del campeonato peruano. Hoy los ’íntimos’ tienen 12 puntos mientras que ‘El pedacito de cielo’ tiene 13, por lo que este compromiso será vital para marcar una distancia importante entre ambos, a la espera también de lo que pueda hacer Universitario en Cajamarca.

En ese sentido, Pablo Guede ha tomado serias decisiones en la incorporación de algunos que dejó, por mucho tiempo, fuera de lista y que ahora tendrán una nueva oportunidad. Resulta llamativo el regreso de tres deportistas puntuales que volverán a pisar el césped del recinto íntimo.

El director técnico decidió llamar nuevamente al lateral izquierdo Cristian Carbajal y al dinámico mediocampista Alessandro Burlamaqui. Ambos jugadores retornan a la concentración principal con la firme intención de sumar minutos importantes frente a la complicada escuadra imperial que llega a Lima buscando mantener su ventaja.

Convocados por Pablo Guede en la volante de su equipo. (Foto: Alianza Lima)

A estas importantes reapariciones en el esquema táctico se suma la ansiada vuelta de Luis Ramos al frente de ataque. El centrodelantero nacional acaba de superar exitosamente un largo y tedioso proceso de recuperación tras sufrir una incómoda lesión muscular. Ahora, buscará nuevamente meterse a un partido, sabiendo que Federico Girotti ha comenzado a ganar más minutos.

Sin embargo, toda la incertidumbre se centró rápidamente en buscar un nombre específico dentro de la nómina publicada. A pesar de los fuertes rumores surgidos durante la semana sobre un posible indulto deportivo, el polémico extremo Kevin Quevedo volvió a brillar por su ausencia para este vital choque por la séptima jornada.

La exclusión del atacante generó controversia debido a las recientes informaciones que circulaban en el entorno ‘blanquiazul’. Trascendió que el futbolista se había acercado humildemente al grupo para pedirle perdón tanto a sus compañeros como a todo el comando técnico por sus pasadas actitudes indisciplinarias.

Frente a este aparente arrepentimiento y las disculpas formales ofrecidas en la interna del vestuario, muchos hinchas creyeron que el jugador recibiría una nueva oportunidad, más aún considerando la necesidad de conseguir una inobjetable victoria como locales, y con rendimientos bajos de otras figuras en dicha posición.

Pero pese a todas estas expectativas generadas en la afición, la realidad demostró que el extremo peruano todavía no cuenta con la aprobación de Guede. El rigor disciplinario del estratega se mantiene absolutamente inflexible, dejando en claro que el atacante deberá seguir esforzándose al máximo en las prácticas diarias para poder recuperar el terreno perdido.

Kevin Quevedo no juega en Alianza Lima desde mayo de este año. (Foto: Andina)

Los desafíos para Alianza Lima

Alianza Lima cuenta con la ventaja de disputar tres de sus próximos cinco encuentros en el estadio Alejandro Villanueva, aunque el nivel de sus oponentes no le permitirá pestañear, sobretodo porque ha venido con algunas dudas en cuanto al rendimiento defensivo de un plantel que recibe más goles que en el Apertura.

Los íntimos recibirán consecutivamente a sus dos rivales directos en la lucha por la cima (Deportivo Garcilaso y Universitario), visitarán al combativo Juan Pablo II en el calor norteño y cerrarán esta etapa enfrentando la intensidad de ADT en casa antes de una dura visita a Cusco FC.

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso - 29 de agosto (7:30 p.m.)

vs. Deportivo Garcilaso - 29 de agosto (7:30 p.m.) Juan Pablo II vs. Alianza Lima - 6 de septiembre (3:00 p.m.)

- 6 de septiembre (3:00 p.m.) Alianza Lima vs. Universitario - 12 de septiembre (8:00 p.m.)

vs. Universitario - 12 de septiembre (8:00 p.m.) Alianza Lima vs. ADT - 18 de septiembre (8:00 p.m.)

vs. ADT - 18 de septiembre (8:00 p.m.) Cusco FC vs. Alianza Lima - Por confirmar

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