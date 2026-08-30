¡Orgullo peruano! Cristhian Pacheco conquista la Maratón de Ciudad de México 2026

Cristhian Pacheco hizo historia en México. El maratonista olímpico peruano se consagró ganador de la XLIII edición del Maratón de la Ciudad de México 2026 y volvió a poner a nuestro país en lo más alto del atletismo internacional. El bicampeón panamericano completó los 42.195 kilómetros con un tiempo extraoficial de 2 horas, 10 minutos y 3 segundos, resultado que le permitió imponerse en la categoría élite varonil.

La victoria de Pacheco tiene un valor especial: el fondista huancaíno rompió con la habitual hegemonía de los corredores africanos en una de las maratones más importantes de Latinoamérica. El peruano supo administrar sus fuerzas durante gran parte de la competencia y encontró el momento preciso para lanzar su ataque definitivo.

La carrera comenzó a las 5:45 de la mañana en la Avenida Insurgentes Sur, frente al Estadio Olímpico Universitario. Desde los primeros kilómetros, Pacheco se mantuvo entre los protagonistas y no perdió de vista al grupo de avanzada. Con el paso de la prueba, el peruano fue tomando protagonismo hasta despegarse en el tramo final.

Pacheco cruzó en solitario la línea de meta instalada en la renovada plancha del Zócalo capitalino, donde celebró una victoria que quedará marcada en su trayectoria y en la historia del atletismo peruano.

El podio masculino lo completaron dos representantes de Etiopía. Anbesa Lencho Tesfaye terminó en el segundo lugar, mientras que su compatriota Balew Yihunie ocupó la tercera posición de la clasificación general.

En la rama femenina, la victoria también quedó en manos de una atleta etíope. Alemtsehay Asefa se quedó con el primer lugar y completó una jornada destacada para la delegación de su país en el Maratón de la Ciudad de México.

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