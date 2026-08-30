Una noche que el hincha aliancista quisiera olvidar es, sin duda, la noche de ayer en Matute donde el triunfo se alejó de las arcas del equipo ‘íntimo’ dejando como resultado un saldo de 0-1 frente a Deportivo Garcilaso. Dicha caída provocó que Alianza Lima se quede relegado en el tercer lugar de la tabla del Torneo Clausura, ampliando su distancia con los actuales punteros que son justamente, el rival que los venció y Universitario. Pese a eso, la reflexión de Pablo Guede no recayó mucho en errores que se puedan haber percibido en los últimos partidos, si no en el esfuerzo que sus dirigidos pusieron de inicio a fin.

El golpazo llegó en los pies de Beto da Silva, tras un penal cometido por Mateo Antoni en una intervención de urgencia que tuvo qué hacer para no permitir que Francisco Arancibia se meta de lleno al área. Frente a esto, el técnico aseguró que lastimosamente para sus intereses no pudieron revertir ese gol en contra.

“Creo que hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para ganar. Atacamos por dentro, por fuera. Tuvieron tres oportunidades, hicimos un penal que no pudimos dar vuelta. Hay que seguir intentando, pero creo que hay algo que es básico y es que los chicos lo dejaron todo, hicieron todo lo que estaba en sus manos para empatar y después ganar”, comentó Guede.

Pablo Guede en la derrota de Alianza Lima. (Foto: GEC | Giancarlo Ávila).

Si bien esta pérdida de puntos ha hecho que el equipo se aleje un poco de sus intenciones de seguir peleando la punta, Guede asegura que no es motivo de alarmarse en extremo. Sobretodo, apelando a los números que obtuvo Alianza Lima en ataque, a pesar de que no hayan podido llegar al gol.

“Sacar una conclusión de lo que hay que mejorar el día de hoy se hace un poco complicado. En los 90 minutos nos llegaron 4 veces. Una la sacamos de la línea tras estar mal parados, otra fue un penal y otra una falta”, comenzó explicando en su análisis.

Además, aseguró que lo único que les falló fue la definición. “Creo que llegamos 48 veces al área, el arquero de ellos fue figura, hizo 4 o 5 paradas extraordinarias. Lo intentamos por dentro, por fuera, con menos precisión que en otros partidos. Creo que no es un partido para decir ‘uy, estamos muy mal”, concluyó.

Alianza Lima vs. Garcilaso por torneo Clausura (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

Pablo Guede acusa nuevas filtraciones en la prensa

Durante la conferencia de prensa hubieron dos momentos en los que al estratega se le notó bastante incómodo con las preguntas que le hicieron. El primero fue al ser consultado por Kevin Quevedo y sus disculpas al plantel durante la semana, prefiero responder de manera escueta pero concisa.

“No tengo ni idea para cuándo y sí habló con nosotros”, mencionó con el rostro denotando molestia por una situación que se repitió desde su llegada. La incomodidad se hizo notar mucho más cuando, en otra consulta de la prensa, señaló directamente a un periodista que filtró una noticia que, en los entrenamientos fue una broma.

“Lo de Huamán lo sabe él, que se lo cuentan todo. Le hice un chiste, lo asusté diciéndole que lo quería para el domingo y al otro día lo sacó en la prensa. Esa es la gente que tenemos en el club. Y era una joda, te engañaron para que lo sepas. Era una broma y al día siguiente dijeron que se adelantó el retorno”, aseveró.

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