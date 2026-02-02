Una de las fechas más esperadas en el deporte a nivel mundial es el título del Super Bowl que tendrá una vez más a los New England Patriots, que pese a la experiencia en estas definiciones, no son favoritos, pues tendrá en frente a los imparables Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Los Patriots vuelven al Super Bowl, tras varias temporadas desde la época en la que eran liderados por el legendario Tom Brady. Bajo la dirección de Mike Vrabel buscarán ganar su séptimo título de la Liga Nacional de Fútbol Americano.

En frente, estará los Seahawks que llegan a una final tras largos 11 años, esta vez bajo el liderazgo del quarterback Sam Darnold, quien se lució ante Los Angeles Rams en la Final de la Conferencia Nacional.

Cabe recordar que ambos se enfrentaron en el Super Bowl 2015. En aquella edición, los Patriots se impusieron a los Seahawks, con una remontada histórica y un marcador final de 28-24, con notable actuación de Brady.

Brady fue la figura del Super Bowl 2015 entre ambos equipos. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo y a qué hora será el Super Bowl 2026?

Este evento se desarrollará el próximo domingo 8 de febrero desde las 6:30 p.m. (hora peruana, con dos horas más en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil; una hora menos en México; y seis horas más en España), mientras que una hora antes será en territorio local (Estados Unidos) en una edición que advierte ser la que más cantidad de latinos ha reunido en su historia. Según se pudo conocer, el presidente de USA, Donald Trump, será uno de los más grandes ausentes del evento, en un contexto de tensiones políticas.

¿Dónde ver el Super Bowl 2026 en Latinoamérica?

En Latinoamérica, las señales habilitadas para ver el Super Bowl 2026 son ESPN y FOX Sports. Estos serán los únicos canales disponibles para ver el juego de New England Patriots vs. Seattle Seahawks en directo.

¿Quién va a cantar en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026?

El show de medio tiempo estará a cargo del cantante puertorriqueño Bad Bunny. Este artista, uno de los más importantes del momento, y reciente ganador del Grammy a mejor álbum del año, hará historia al ser el primer artista latino en ser parte de este evento mundial.

En un espectáculo sin precedentes, haciendo un alto a su exitosa gira, se presentará ante miles de asistentes al Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Además, de millones que visualizarán el show a través de los canales oficiales de TV y streaming. Además, todas las incidencias se verán en tiempo real en la web de Depor.

Programa del Super Bowl 60:

Concierto Tailgate: Teddy Swims (headliner) y LaRussell (apertura)

Ceremonia de apertura: Green Day

Himno Nacional: Charlie Puth

“America the Beautiful”: Brandi Carlile

“Lift Every Voice and Sing”: Coco Jones

Show de medio tiempo: Bad Bunny

