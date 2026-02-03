Tras el anuncio oficial de Mano Menezes como nuevo entrenador de la selección peruana, se consultó sobre su equipo de trabajo y si algún entrenador o exfutbolista nacional se sumaría a este. En las últimas horas, el nombre de Roberto ‘El Chorrillano’ Palacios sonó bastante fuerte y, desde Videna, respondió el actual director general de fútbol, Jean Ferrari.

Lejos de polemizar sobre esta posibilidad, se encargó de descatar todo tipo de acercamiento con el histórico ‘10′ de la blanquirroja, quien ya ha trabajado en la Federación Peruana de Fúbtol comoparte del grupo de embajadores.

De hecho, Ferrari argumentó el perfil que se busca para esta posición, pues trabajará de manera directa con el experimentado estratega brasileño, quien se encuentra en nuestro país y asistirá a varios encuentros de la Liga 1, como primera etapa de su aclimatación y conocimiento del medio.

“El asistente técnico peruano que se sume a Menezes tiene que tener una proyección de entrenador importante y que absrorba esta escuela brasileña que va a dejar. A Palacios no lo tenemos contemplado”, dijo en declaraciones a RPP.

Roberto Palacios es uno de los mediocampistas más importantes de las últimas decadas en la selección. (Foto: Andina)

CUERPO TÉCNICO DE MENEZES

Sidnei de Espirito, asistente técnico.

Bruno Mazzioti, asistente de Performance.

Guilherme de Melo, preparador físico.

Thiago Kosloki, DT de la Selección Sub 20.

Mano Menezes de 63 años cuenta con una importante experiencia dirigiendo clubes de primer nivel como Gremio, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, entre otros.

Además, durante las temporadas 2010 y 2012 fue entrenador de la selección brasileña, con la que tuvo un infeliz paso, pues no logró superar los cuartos de final de la Copa América de 2011. La ‘Canarinha’ fue eliminada por Paraguay. Un año después fue despedido y su lugar tomado por Luiz Felipe Scolari.

El trabajo con la blanquirroja será más que complicado. Perú quedó en el penúltimo lugar de la tabla de las Eliminatorias, solo 1 punto por encima del colero Chile. En la última edición de la Copa América, fuimos eliminados en la fase de grupos, sin haber marcado un solo gol.

