Si bien todavía no hay partidos confirmados de por medio, Mano Menezes ya quiere empezar a marcar el camino en la Selección Peruana y poco a poco ir consolidando la columna vertebral en la que no solo sostendrá su idea de futbolística, sino también en liderazgo que busca tener en la interna. En ese sentido, se confirmó el primer jugador con el que se contactará para entablar una relación y sea el nexo con el resto del plantel.

Según informaron en el programa Modo Fútbol de Linkeados, el director técnico se reunirá con Renato Tapia, quien milita en Al-Wasl de la Liga de Emiratos Árabes Unidos. Si bien el brasileño por estos días se encuentra en su país, en quincena de febrero volverá al Perú para iniciar sus primeras reuniones con los clubes, para después reunirse con los habituales convocados que militan en el extranjero.

Tapia es una pieza clave para Mano Menezes, pues con 30 años es uno de los más experimentados y cuenta con la edad para ser más que determinante en el próximo proceso clasificatorio para el Mundial del 2030. En dicha reunión le planteará lo que busca de la Selección Peruana y lo clave que será que los jugadores entiendan que el proceso será largo.

Esta reunión con Renato Tapia también servirá para dejar de lado las marcadas diferencias con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que ha dejado saber el propio futbolista. Como se recuerda, en una reciente entrevista con Doble Punta, el mediocampista fue muy crítico con la gestión que vienen teniendo del fútbol peruano desde la Videna.

“Me da mucha pena todo lo que pasa dentro de la Federación. Nosotros damos la cara y no somos trabajadores de la FPF. No voy a soportar que se manipule mi nombre por intereses personales”, sostuvo a comienzos de enero, evidenciando su molestia con las decisiones que toman los que encabezan la Junta Directiva de la FPF, con Agustín Lozano como presidente.

Renato Tapia ha sido muy crítico con la gestión de la FPF. (Foto: Getty Images)

Incluso, Tapia dejó entrever que no es el único jugador que está cansado de esto y que, si la situación se agrava, no dudarán en renunciar a la selección si esto ayuda en algo. “Hemos llegado a un punto en el que, para nosotros, la única manera de protestar es retirándonos de la selección. Es la única forma de que pueda haber un cambio”, agregó.

Mano Menezes es un hombre de experiencia y sabe perfectamente que, antes de imponer sus condiciones dentro de la ‘Blanquirroja’, debe empaparse de la realidad del plantel y acercarse a los que tienen una voz fuerte en la interna. Los otros nombres en su lista son Paolo Guerrero y Erick Noriega, a quienes dirigió en Corinthians y Gremio, respectivamente.

Hace unos días, en una charla con L1 Radio tras la presentación de Menezes, Agustín Lozano ya había dado las primeras luces sobre esta reunión con Tapia. “Estoy plenamente convencido de que, más allá de todo lo que puede haber dicho Renato, primero es la selección y él va a tener que priorizar la camiseta”, apuntó.

Mano Menezes firmo contrato hasta el final de las Eliminatorias 2030. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

